Hipólito no se retirará y afirma ganará a Abinader

Santo Domingo

El expresidente Hipólito Mejía y aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) salió ayer al frente a la exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz, al afirmar que ganará la convención de la organización opositora con alrededor de un 70%.

La propuesta de Ortiz Bosch, de que el PRM escoja por consenso y cuanto antes a Luis Abinader como candidato presidencial, también fue rechazada por el coordinador nacional de la corriente H20, César Cedeño, y el vocero del exmandatario Eddy Olivares.

Mejía dijo que su equipo ha realizado un arduo trabajo de inscripción de seguidores en el padrón del PRM a nivel nacional y que el proceso termina el 2 de junio próximo, sin posibilidad de prórroga.

Entrevistado en el programa Interactivo de la Super 7 FM, el exmandatario expresó que estaba de acuerdo con que el partido celebrara primarias abiertas, pero que ante la insistencia de otros dirigentes aceptó que se realizaran con el padrón cerrado.

“Aquí ahora no es que tú quieras, o que tengas percepción, es que si usted no inscribe usted no gana, si usted ha inscrito poco usted no gana, y nosotros hemos inscrito muchos, y vamos a ganar mucho a poco”, aseguró Mejía. Mientras Cedeño aseguró que la candidatura presidencial y los demás niveles del PRM, para las elecciones de 2020, serán escogidas en la convención interna, según lo han determinado sus organismos de dirección, normadas por las Leyes de Partidos Políticos y del Régimen Electoral.

En tanto que Olivares tuiteó: “En el PRM los candidatos serán escogidos, democráticamente, en primarias cerradas”.

Votarán los que estén en el padrón. El 70% de ellos los inscribió Hipólito Mejía. Esto explica que surjan propuestas desesperadas y antidemocráticas. Ya @llegopapa es el seguro candidatodel PRM.

EN PUNTOS

Padrón cerrado.

El PRM decisió celebrar primarias con su padrón interno, para elegir el candidato presidencial y los demás niveles para los comicios de 2020.

Presidenciables.

Hasta ahora aspiran a la presidencia Hipólito Mejía, Luis Abinader y el joven diputado Wellington Arnaud.