Vicente, el nuevo bisonte que nació en el Zoológico

Harolyn Gavilán

Harolyn.gavilan@listindiario.com

Santo Domingo

Con el nombre de Vicente ha sido bautizado el primer bisonte americano nacido en el Parque Zoológico Nacional desde hace ocho años.

Este bison bison (denominación científica) nació hace tres semanas producto de una intervención médica, puesto que los bisontes del parque no se estaban reproduciendo por causa de estar fuera de su habitat natural. Así lo explicó uno de los veterinarios del parque, Manuel Hichez, quien expuso a reporteros de LISTÍN DIARIO que a los bisontes hembras les fueron suministrados varios fármacos acompañados de vitaminas y minerales para provocar el celo que fomenta el apareamiento.

“Desde hace ocho años las bisontes no salían en gestación, por eso el equipo técnico del Zoológico hizo investigaciones para determinar la causa, llegando a la conclusión de que estar fuera de su clima frío había alterado un poco su conducta a la hora de procrear”, señaló Hichez.

También adelantó que en el proceso de intervención otras dos bisontes resultaron preñadas, y se espera que en este año el parque reciba otra cría. Destacó que el parto de la bisonte fue natural y sin la ayuda de ningún especialista, porque tratan de que los animales del parque se sientan como en su hábitat.

Sobre los bisontes

Los bisontes americanos se conocen por pertenecer a un clima frío y templado, sin embargo, Hichez explicó que con el paso del tiempo los ocho ejemplares que posee el parque, cinco hembras y tres machos, se han ido adaptando a las altas temperaturas de República Dominicana.

Indicó que estos se alimentan de nutrientes concentrados y pasto, y que aunque su rango de vida es de 18 a 22 años, el experto afirma que pueden vivir más de 25 años en estado de cautiverio.

Hichez dijo que cuando estos animales están en libertad se exponen a ser devoradados por los depredadores que les rodean, “a enfermarse sin que nadie los cuide y trate sus infecciones, por eso mientras se encuentran bajo la supervisión de un zoológico su vida es más prolongada”. Destacó que el período de gestación de un bisonte dura entre 260 y 285 días, tras el cual nace una sola cría que es cuidada durante un año. El veterinario expresó que el bisonte hembra que alumbró recientemente puede volver a quedar en gestación dentro de tres meses, no obstante, “esos no son los planes del Parque porque no necesitamos cantidad sino ofrecer buena calidad de vida a los que tenemos”.

DECIDEN EL NOMBRE

¿Cómo se decidió el nombre del bebé bisonte?

Dahianna Maríñez, encargada de relaciones públicas del parque, indicó que se realizó una encuesta en la cuenta de Instagram del Zoológico, donde más del 80% de los participantes coincidieron con el nombre de Vicente para el bebé bisonte. Sobre su comportamiento son conocidos por ser agresivos si alguien se acerca a su territorio, incluso, entre ellos mismos en el caso de los machos, por eso el veterinario afirmó que los bisontes del parque no permanecen juntos con las hembras porque tienden a atacarse.