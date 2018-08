Cedimat introduce nueva tecnología en el campo de la medicina

Doris Pantaleón

Santo Domingo

Nuevas tecnologías e innovaciones en el campo de la medicina están siendo introducidas por el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada (Cedimat) en sus diferentes áreas de servicios, entre ellas de la Gastroenterología, donde dentro de sus ofertas de imágenes se encuentra la de la cápsula o píldora endoscópica para el diagnóstico de enfermedades del esófago, estómago, intestino delgado y colon, entre otros órganos.

La píldora es una herramienta que permite observar el tubo digestivo, y va tomando fotografías desde la boca hasta el ano, sin necesita de sedar al paciente, con imágenes de alta resolución. Se mantiene una vigilancia de la cápsula por medio de cámaras y una vez llega al intestino el paciente puede irse a su casa y regresar horas después.

Además de nuevos recursos diagnósticos y esquemas de citas y facturación que permiten la reducción de los tiempos de espera del paciente, Cedimat mantiene en fase final de remodelación su Unidad de Gastroenterología, que funcionará en el primer nivel del edificio principal, y contará con dos salas de espera y cuatro salas de endoscopías con equipos de última generación.

Los detalles fueron ofrecidos por los doctores Jorge Marte Báez, director Médico de Cedimat; Fabricio González, director de Imágenes Diagnósticas; Liliana Jiménez, directora de la Unidad de Gastroenterología; Herwin Speckter, gerente de Tecnología Médica, y Jesús Saavedra, gerente de Mercadeo, durante su participación en el Desayuno de LISTÍN DIARIO, encabezado por su director Miguel Franjul.

La cápsula, de acuerdo a explicaciones de la doctora Jiménez, es aplicable en todos los pacientes, es ingerida y de inmediato empieza a fotografiar toda la vía digestiva por donde pasa, luego es expulsada de manera natural por el organismo, realizando de cuatro a seis fotografías por segundos.

Tiene una batería que puede durar 14 horas, se utiliza en Cedimat desde hace tres años con una casuística de alrededor de 60 pacientes. Como desventajas, señala, que en caso de detectar cualquier lesión, no toma las muestras para biopsias ni elimina polípos; mientras está en el organismo el paciente no puede hacerse resonancia magnética y los seguros médicos aún no le dan cobertura.

Informó además que en las próximas semanas será abierta la remodelada Unidad de Gastroenterología con capacidad para cuatro procedimientos al mismo tiempo, con equipos de última generación y espacios confortables.

Señaló que Cedimat es centro de referencia nacional en enfermedades inflamatorias intestinales, y que hay enfermedades de ese tipo que van en aumento, asociado mayormente a dietas inadecuadas, contaminación, tabaco, uso de antibióticos, nacimientos por cesáreas y la falta de lactancia, entre otras causas.

Exactitud y precisión

Asimismo, el doctor Fabricio González destacó la alta tecnología en materia de imágenes diagnósticas con que cuenta Cedimat y el celo con que se trabaja para garantizar exactitud y precisión en los diagnósticos.

Dijo que cuentan con 14 radiólogos con subespecialidades en las diferentes áreas médicas y que además han egresado de la escuela de formación de Cedimat, 33 radiólogos, de los cuales 10 forman parte del equipo del centro, tres laboran en el Reino Unido y el resto está distribuido en diferentes provincias del país.

Los estudios más demandados son las sonografías y los rayos equis.

MEDICINA INTEGRAL Y PREVENTIVA

NUEVOS ENFOQUES: El director médico de Cedimat, doctor Jorge Marte Báez, aseguró que ese centro lo tiene todo en materia de medicina de alta tecnología, y que en sus nuevos enfoques ha estado dando un giro hacia la medicina integral, apoyada mayormente en la prevención en todos los niveles.

Dijo que la expansión de la medicina integral comenzó hace tres años y ha ido avanzando e integrando otros servicios, como es el caso de dermatología, alergia e inmunología, y reumatología, cuya demanda de atención ha alcanzado 700 por ciento.

Recordó que Cedimat es un centro especializado en medicina integral del adulto y en cardiología infantil.

Cedimat cuenta con unos 300 médicos en sus diferentes áreas de atención.