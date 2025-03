Los torpedos, los nuevos bates que tiene a los Yankees super poderosos

Los nuevos bates torpedo atrajeron la atención cuando los Yankees de Nueva York conectaron nueve jonrones, un récord del equipo, que viajaron un total combinado de 3.695 pies el sábado.

Usando un modelo sorprendentemente diferente en el que la madera se mueve más abajo en el cañón después de la etiqueta y le da una forma al extremo un poco como un bolo, Paul Goldschmidt, Cody Bellinger, Austin Wells, Anthony Volpe y Jazz Chisholm Jr. conectaron jonrones en la victoria de Nueva York por 20 a 9 sobre los Cerveceros de Milwaukee .

Los Yankees conectaron cuatro jonrones más en una victoria de 12-3 el domingo y sus 15 jonrones en los primeros tres juegos igualaron a los Tigres de Detroit de 2006 con la mayor cantidad en la historia de las Grandes Ligas.

“Solo intentamos ser lo mejor que podemos”, dijo el mánager Aaron Boone el domingo. “Esa es una de las cosas que se ha señalado. Les digo siempre que intentamos ganar por la mínima, y eso se refleja de muchas maneras”.

La MLB tiene reglas de bate relativamente sencillas, que establecen en el artículo 3.02: «El bate deberá ser un palo liso y redondo, con un diámetro máximo de 2,61 pulgadas en su parte más gruesa y una longitud máxima de 42 pulgadas. El bate deberá ser de una sola pieza de madera maciza». Continúa indicando que puede tener una hendidura ahuecada de hasta 1 1/4 pulgadas de profundidad, 2 pulgadas de ancho y al menos 1 pulgada de diámetro, y que los modelos experimentales deben ser aprobados por la MLB.

El ex jugador de cuadro de los Yankees Kevin Smith publicó en línea el sábado que Aaron Leanhardt, un ex miembro de la oficina principal de los Yankees que ahora trabaja para los Marlins de Miami, desarrolló el cañón torpedo para darle más masa al punto óptimo del bate.

“Subes con un arma que puede ser mejor”, escribió Smith. “Tus fallos podrían ser cargadores, cargadores, bengalas y cañones. Y era cierto: son las fracciones de pulgada en el cañón las que diferencian estos resultados”.

Goldschmidt, quien abrió la alineación por primera vez, abrió con un jonrón de 413 pies contra Néstor Cortés y Bellinger le siguió con un batazo de 451 pies que inicialmente no se registró en Statcast. Aaron Judge, con un bate de forma convencional, conectó un batazo de 468 pies que convirtió a los Yankees en el primer equipo en conectar jonrones en cada uno de los primeros tres lanzamientos de un juego desde que se comenzaron a registrar los registros de la MLB en 1988.

Bellinger conoció el concepto de forma de torpedo por primera vez en una sesión de práctica de bateo la temporada pasada con los Cachorros de Chicago, pero no lo utilizó en ningún partido. Recibió una versión más avanzada durante los entrenamientos de primavera de este año.

“Empecé a usar esta pelota en primavera o antes, bastante temprano, y pensé: 'Qué bien se siente'”, dijo Bellinger. “Pesaba una onza menos que la que usaba, pero creo que la distribución del peso fue realmente buena”.

Bellinger, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2019 con los Dodgers de Los Ángeles, cambió un bate Louisville Slugger de arce por uno de abedul y citó el cambio de reglas de la MLB de 2010 que redujo el diámetro máximo de 2,75 pulgadas.

“Normalmente prefiero el arce, pero el abedul me permite conseguir un barril más grande porque no me exigieron la licencia”, dijo Bellinger. “Así que todo está dentro del reglamento. Se aseguraron de que incluso antes de que empezara la temporada, sabiendo que imagino que, por el aspecto de estos bates, en algún momento probablemente se desbarataría”.

Volpe, quien conectó jonrón por segundo juego consecutivo el sábado, comenzó a usar el torpedo en los entrenamientos de primavera.

“El concepto tiene mucho sentido. Sé que me convence”, dijo Volpe. “Cuanto más grande sea el barril donde se golpea la pelota, más sentido tiene”.

Chisholm conectó dos jonrones el domingo, bateando detrás de Judge por segundo día consecutivo. Dijo que empezó a usar el bate torpedo después de conectar un doble y un jonrón en los entrenamientos de primavera con el bate de Volpe.

"Me encanta mi bate", dijo Chisholm con una leve risa. "Creo que se nota. No se siente como un bate diferente. Supongo que simplemente te ayuda de verdad".

Judge, quien conectó un récord de la Liga Americana de 62 jonrones en 2022 y 58 el año pasado en camino a su segundo premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, no vio motivos para experimentar.

"Las últimas dos temporadas hablan por sí solas", dijo Judge un día después de su tercer partido de tres jonrones. "¿Para qué intentar cambiar algo?"

El mánager de Milwaukee, Pat Murphy, dijo que sabe un poco sobre desarrollo y diseño de bates después de haber trabajado en las juntas directivas de dos empresas de bates.

“Los jugadores están haciendo todo lo posible para intentar sacar ventaja hoy legalmente, y creo que deberían hacerlo”, dijo Murphy. “Creo que todo lo que sea bueno para el juego ofensivo es bueno para el juego”.