Jet Set: Antes, durante y después del día que lo cambió todo

Al cumplirse el primer aniversario de la tragedia en la discoteca Jet Set, han trascendido públicamente imágenes de las cámaras de seguridad que capturaron los instantes previos y el momento exacto del colapso del techo ocurrido el 8 de abril de 2025, un desplome que cobró la vida de 236 personas y dejó más de 180 heridos.

Los audiovisuales fueron extraídos de las cámaras de seguridad de los bares, el área VIP, pasillo de los baños, la entrada al lobby y la entrada principal al club nocturno. También de los callejones exteriores, otras zonas de asientos y espacios restringidos para empleados, como el control master y la cocina que también funcionaba como almacén, entre otros.

Aunque con horas inexactas y en absoluto silencio, las gráficas exponen los minutos y horas previos al derrumbe del techo de este ícono de la vida nocturna capitaleña, que estaba abierto al público desde 1973 y que en 2015 fue su más reciente remodelación.

Desde la alegría de las más de 500 personas que, según los sobrevivientes, asistieron a la fiesta de esa noche; hasta la angustia de quienes notaron los fallos de la estructura, la caída de escombros y las filtraciones de agua, así como también las reiteradas advertencias de los empleados.

Cuando se produjo el colapso, las imágenes se cortaron, al parecer por la caída también de la electricidad y se retoman alrededor de tres minutos más tarde.

Estos videos forman parte de las evidencias aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva a cabo para determinar responsabilidades y sanciones tras el fatídico evento. El material audiovisual muestra el momento en el que el techo cede, además de personas heridas y bajo los escombros, imágenes que pueden herir la sensibilidad, por lo que recomendamos discreción.