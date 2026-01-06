El auge del turismo de dientes: bucear con tiburones se vuelve tendencia en RD

Las aguas cálidas de República Dominicana continúan atrayendo a viajeros provenientes de países fríos que buscan sol, playas y vida marina.

Pero más allá de estos atractivos tradicionales, una modalidad turística ha ido tomando fuerza en la zona este del país: el llamado “turismo de dientes”, una experiencia centrada en el buceo con tiburones que combina adrenalina, exclusividad y un creciente interés internacional.

Este auge se evidencia en centros como Grand Bay of The Sea, ubicado en la provincia La Altagracia. Su propietario, Franklin Santos, explicó a Listín Diario que la actividad atrae principalmente a visitantes europeos procedentes de Holanda, España, Alemania, Suiza y Francia, así como a turistas de India y Japón.

Desde 2020, detalló, cientos de viajeros han llegado a su escuela para realizar inmersiones recreativas o encuentros controlados con tiburones.

Según Santos, reciben alrededor de 50 turistas a la semana, interesados en diversas modalidades de buceo, lo que suma unas 2,080 visitas anuales. De ese total, aproximadamente 624 corresponden a personas que buscan específicamente la experiencia con tiburones, lo que representa cerca del 30% de la clientela.

El desarrollo de esta oferta está ligado al deterioro del arrecife de Bávaro, un ecosistema afectado por la sobrepesca y la falta de protección. Durante la pandemia, cuando el turismo cayó de manera abrupta, Santos y su equipo se dedicaron ocasionalmente a la pesca y encontraron una zona con presencia constante de tiburones.

La localización del área motivó el traslado de la actividad a un punto más seguro y menos profundo, donde actualmente se realizan las inmersiones. La presencia de estos animales coincidió con un escenario nacional marcado por la veda indefinida que, desde 2017, prohíbe la captura y comercialización de tiburones y rayas para reducir la presión pesquera.

En ese contexto, la observación y el buceo especializado se han convertido en alternativas en expansión para operadores turísticos y visitantes extranjeros, aun cuando la conservación de estas especies permanece bajo atención de las autoridades ambientales.

Santos aclaró que la experiencia no está abierta a cualquier interesado. Solo se permite a personas con licencia de buceo, mientras que quienes no cuentan con certificación pueden optar por otras actividades, como explorar barcos hundidos o arrecifes.

De acuerdo con el instructor, muchos turistas europeos suelen permanecer alrededor de dos semanas en el país y adquieren paquetes que incluyen varias modalidades de buceo, entre ellas la interacción con tiburones, que se ha convertido en la principal novedad de la zona.

El buceo con tiburones demanda condiciones particulares. Santos explicó que la actividad requiere más que saber nadar: se necesita experiencia y la capacidad de mantener la calma ante un animal que puede reaccionar a movimientos bruscos.

Relató que, en ocasiones, al nadar con rapidez para asegurar una boya, los tiburones han seguido al equipo debido a la alteración del comportamiento bajo el agua. Por esta razón, la actividad está dirigida exclusivamente a buceadores capaces de controlar sus movimientos y conservar estabilidad emocional en situaciones de concentración.

Requisitos

De acuerdo con el instructor, los participantes deben contar con una licencia de buceo vigente, haber realizado al menos 20 inmersiones y tener experiencia reciente en mar abierto entre 20 y 30 metros de profundidad durante los últimos seis meses. Cumplidos estos requisitos, la inmersión con tiburones tiene un costo de USD 200, equivalentes a RD$12,400, mientras que el buceo recreativo estándar cuesta USD 120, equivalentes a RD$7,440.

Un 12% realiza buceo

Información suministrada por el Ministerio de Turismo indica que, entre mayo y junio de 2025, un 12% de las personas encuestadas realizó actividades de buceo o snorkeling. Además, un 2% señaló que su motivo principal para viajar fue practicar algún deporte, categoría que incluye buceo, golf, surf, senderismo y pesca deportiva.

El documento añade que los turistas interesados en actividades deportivas registraron un nivel de satisfacción promedio de 4.5 sobre 5, y que el 64% recomendaría practicar algún deporte en el país. La institución informó que promueve el turismo de aventura, deportivo y de naturaleza, aunque estas acciones no están enfocadas específicamente en el avistamiento o interacción con tiburones.

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiburones y rayas forman parte del grupo Chondrichthyes, compuesto por peces de esqueleto cartilaginoso. La institución explica que estas especies se dividen en holocéfalos y elasmobranquios, una clasificación que agrupa ocho órdenes de tiburones cuyas características biológicas y patrones de comportamiento desempeñan un papel determinante en el equilibrio marino.

La entidad advierte que estos animales cumplen funciones esenciales para la salud del ecosistema.

Su disminución, según el documento, puede afectar la productividad pesquera y generar impactos negativos en los ecosistemas del litoral costero dominicano, lo que refuerza la relevancia de su conservación y la necesidad de mantener medidas de protección efectivas.

