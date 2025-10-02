¿Vas con tu mascota al Animal Fest RD 2025? Estos son datos que debes saber

La espera ha terminado, República Dominicana tendrá su primer festival dedicado a los animales y el evento será totalmente gratuito.

La cita es en el Pabellón de las Naciones, Centro de los Héroes, los días 3, 4 y 5 de octubre desde las 9:00 a. m.

Si vas con tu mascota lo primero que debes saber es que no existe un límite por persona; puedes llevar todos los animales que tengas, siempre y cuando puedas manejarlos y no sean peligrosos, indica Loranny Solano, presidenta de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA) y de la Fundación LASO.

“Usted conoce a su animal. Si usted sabe que el animal suyo es antisocial, si no le gusta vincularse con personas, está enfermo o tiene alguna situación, no lo lleve”, explica.

El festival tendrá venta de comida para recaudar fondos. Se comprará con un ticket o de forma directa, dependiendo del comercio y las marcas, según indican los organizadores.

Otro aspecto importante es que los parqueos en toda la zona del Pabellón de las Naciones estarán habilitados para los visitantes durante todo el fin de semana por el evento.

Prioriza la comodidad y a disfrutar

Las actividades en el Animal Fest incluyen juegos con las mascotas, desfiles, charlas, paneles, conferencias, concursos, conciertos y mucho más. Debido a esto, es importante que al momento de asistir al evento se opte por un vestuario y calzado cómodo.

Se recomienda a los asistentes llevar agua y fundas para limpiar el área, en caso de que su mascota tenga que hacer sus necesidades. Aunque, durante el festival, también se habilitarán estaciones que facilitarán el acceso a bolsas para estas situaciones.

Durante este fin de semana dedicado a los animales estará disponible una veterinaria gratuita, donde se ofrecerán consultas, vacunación, desparasitación y atenciones médicas para los animales sin costo alguno.

El itinerario completo estará disponible en las redes sociales oficiales de la Fundación LASO y Animal Fest, para que las familias puedan planificarse y no perderse ninguna de las actividades.