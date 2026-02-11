Tokischa debutará en el escenario de Premio Lo Nuestro

La artista dominicana Tokischa celebrará la fuerza femenina y el amor propio en su debut en Premio Lo Nuestro 2026, donde estrenará en televisión su más reciente sencillo “Ridin” el próximo 19 de febrero.

Con “Ridin”, Tokischa propone una narrativa directa y poderosa que exalta la independencia, la confianza y el liderazgo femenino. El tema se ha convertido en una declaración de identidad que conecta con una generación que valora la autenticidad y la libertad de expresión, reafirmando la voz propia de la artista dentro del panorama de la música latina contemporánea.

El debut de Tokischa en el escenario de Premio Lo Nuestro representa un paso clave en su crecimiento internacional.

La rapera tiene cuatro nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026 en las categorías Artista Femenina del Año – Urbano, Mejor Canción Dembow por "Celos" y Mejor Combinación Femenina por "De Maravisha". También compite en Mejor Canción Trap/Hip-Hop Urbano y Canción del Año – Urbano.