Tekashi 69 dice que estará junto a Nicolás Maduro y Luigi Mangione en prisión

Tekashi 69 confirmó que este martes será ingresado en el Metropolitan Detention Center, donde se encuentra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y donde alguna vez estuvieron el magnate musical Sean "Diddy" Combs y Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El rapero también afirmó con orgullo que conocerá a Luigi Mangione, quien actualmente está alojado en MDC de Brooklyn a la espera de juicio tras el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el 4 de diciembre de 2024.

“Oigan chicos, ¿recuerdan cuando les dije que me arrestaron… que estuve en prisión con ‘Diddy’, el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried, creo que el tipo de FTX, y ustedes pensaron que estaba mintiendo?”, dijo en un video.

“Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes”, añadió.

“A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, escribió en la descripción de su ‘post’.

El cantante estadounidense de origen mexicano fue condenado a tres meses de prisión por haber violado los términos de su libertad supervisada de cinco años, derivados del caso de crimen organizado en 2018.