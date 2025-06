Mozart la Para presenta su marca de cigarros "MLP Cigars"

El cantante urbano Mozart La Para presentó oficialmente su marca de cigarros MLP Cigars, en el restaurante Bhukesd, en Arroyo Hondo, Santo Domingo, con un selecto grupo de invitados, familiares, colegas, empresarios y amantes del tabaco, en una noche que combinó elegancia, autenticidad y sabor dominicano.

“Hoy encendemos más que un puro, encendemos una nueva etapa de mi vida”, expresó emocionado el artista durante su discurso. Definió el proyecto como la realización de un sueño alimentado por el esfuerzo, la pasión y el deseo de representar con orgullo nuestras raíces. “Como dominicano, el tabaco forma parte de nuestra historia y quería crear algo que nos represente con orgullo”, añadió.

MLP Cigars es una propuesta de puros, elaborados artesanalmente en la República Dominicana, están hechos con hojas añejadas y cuidadosamente seleccionadas, y ofrecen un perfil aromático complejo, con notas de nueces tostadas, una fumada elegante y un paladar distintivo.

De acuerdo a una nota de prensa, la primera línea incluye ediciones limitadas con distintas vitolas, todas elaboradas con hojas meticulosamente seleccionadas, añejadas y trabajadas por expertos torcedores locales. Los cigarros estarán disponibles en selectas tiendas especializadas y a través de su plataforma oficial en línea a partir de julio de 2025.

“Gracias a todos los que me acompañaron en esta noche tan especial”, concluyó el artista. “Este proyecto nace con el alma, y me comprometo a desarrollarlo con la misma entrega que he puesto siempre en mi música. MLP Cigars representa quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy”. La velada cerró con brindis, buena conversación y, por supuesto, el aroma envolvente de un cigarro que promete quedarse.