"Yo me despertaba y yo sentía como que me iba a morir", Karol G sobre su separación de Anuel AA

La artista colombiana Karol G estrenó en exclusiva su documental "Mañana fue muy bonito" la noche de este miércoles en su natal Medellín.

Además de revelar los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar como profesional para alcanzar el éxito, "La Bichota" también habló sobre las barreras personales que atravesó durante ese camino, específicamente su separación de Anuel AA, proceso que, según ella, inspiró algunas de sus canciones.

"Mi relación pasada, fue muy tóxico salir de ahí, fue difícil, yo me despertaba y yo sentía como que me iba a morir, yo sentía que como persona no tenía un valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza", expresó la cantante en la serie que llegará a Netflix el 8 de mayo.

"Yo sentía como que era algo de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno lo que está haciendo todo el tiempo es sufriendo... Uno sufriendo, sufriendo, sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir", explicó.

"Y era una maldita pesadilla, fue un infierno. Lo bonito que dejó de todo fue que, por medio de mis canciones, tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben cómo expresar lo que sienten", afirmó.

Aunque el proyecto audiovisual saldrá a la luz oficialmente el próximo jueves, los asistentes a la premier en Colombia filtraron varias imágenes en redes sociales.