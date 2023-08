Anuel AA ha convertido la estrategia de moda en la que los artistas utilizan sus canciones para lanzar indirectas a sus ex parejas en un elemento esencial para sus interacciones con el público durante sus presentaciones.

Recientemente, el exponente urbano aprovechó uno de sus conciertos para responder a la letra de la canción de Karol G, "Mi ex tenía razón", que fue estrenada el pasado 11 de agosto junto a otros nueve temas incluidos en el álbum "Mañana será bonito (Bichota Season)".

"Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo", dijo Anuel sobre el tema de Karol que dice: "Mi ex tenía razón, dijo que no iba encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor".

Cabe destacar que las palabras de "El dios del trap" fueron antes de pedirle a los presentes que cantaran tan alto hasta ser escuchados en Colombia y de interpretar "Secreto", la colaboración que hiciera con Karol en enero 2019, cuando el noviazgo de ambos se encontraba en su mejor momento.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el intérprete de "Más rica que ayer" utiliza un escenario para hacer comentarios con respecto a la cantante colombiana y su actual relación sentimental, ya que hasta en redes sociales ha realizado publicaciones con carteles escritos por sus fanáticos en los que presume sus atributos como superiores a los que posee Feid, quien mantiene un romance con Karol.