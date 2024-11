Karol G se disculpa por su tema "+57" y afirma que la letra "se sacó de contexto"

La reconocida artista Karol G hizo frente a las fuertes críticas que ha generado su más reciente tema "+57", junto a Maluma, J Balvin, Feid, DFZM, Ryan Castro, Blessd y Ovy On The Drums.

Tras la canción ser calificada como un "desastre" por la revista Rolling Stone en español, que acusó a los intérpretes de normalizar la sexualización de menores por la frase "Una mamacita desde los fourteen", la cantante pidió disculpas y afirmó que la letra fue sacada de contexto.

"Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente", agregó.

"Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón", explicó.

Asimismo, "La Bichota" mencionó el trabajo social que realiza con su fundación y el impacto positivo que tiene en la sociedad.

"Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva", expresó.