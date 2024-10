Jey One cobraba 500 pesos por los recortes de pelo y ahora tiene su casa de casi 18 millones gracias a la música

Jey One, cuyo nombre de pila es Yeldri Vicente Jiménez Frías, desde muy pequeño mostró interés por la música y decide ingresar a la Escuela de Bellas Artes en su natal Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, al norte de República Dominicana, donde aprendió a tocar guitarra y la flauta y obtuvo técnicas de canto para cuidar sus cuerdas vocales, según reveló en el podcast “El Cuartico”, de LISTÍN DIARIO.

Sin embargo, en el año 2021 aún se encontraba trabajando en una barbería del barrio Villa María luego de mudarse con su madre y sus dos hermanos a Santo Domingo y su padre irse a vivir a Estados Unidos en busca de un mejor futuro para la familia.

El exponente urbano contó que cobraba 500 pesos por cada recorte de pelo hasta que debutó de manera oficial en febrero de 2022 con el tema “Por abajo”, pero no es hasta cuatro meses después que consigue su primer millón de vistas en YouTube gracias a “Bilibob” y en mayo de 2023 logra la anhelada pegada y el reconocimiento del público popular con su éxito “Onana”.

Actualmente Jey One es uno de los representantes de la nueva generación de cantantes de dembow, caracterizándose por sus originales pasos de baile y el drama que le inyecta a sus presentaciones en las discotecas, que han llegado a ser hasta diez en un día, por lo cual tuvo que organizar su alimentación y disminuir el consumo de alcohol por su estilo de vida.

“Yo digo que influyó todo: acostarme a las cinco, a las seis, a las ocho (de la mañana), bebiendo, levantarme a las cuatro, a las seis de la tarde, nada más comer una vez o dos veces, si comía cenaba y si cenaba lo hacía en la madrugada, yo digo que todo influyó. Bebiendo mucho alcohol porque tú sabes que hay que hacerlo”, señaló Jey One.

“No siempre porque yo he hecho fiestas sin beber, pero no es lo mismo tú subir ahí arriba sobrio a darle amor al público, a bailar, a cantar sobrio, no es lo mismo que darte un traguito y ponerte en sintonía”, puntualizó.

Aunque el trabajo constante le produjo un desgaste físico a inicios de su carrera, el joven de 23 años también ha aprovechado su popularidad para cambiar su economía, tanto que compró una casa en la capital dominicana en unos 300 mil dólares (17 millones 700 mil pesos dominicanos).

“Mi casa vale par de pesos, como 300 mil y pico de dólares. La compré en planos cuando la estaban haciendo, me la entregaron hace como cuatro o cinco meses y le están haciendo otros arreglos y por eso aumentó el precio”, confesó.

Jey One es padre de una niña llamada Jeydelis Crisbel, de 2 años y a quien sueña con llevar al parque temático Disneyland.

ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO

Fue a finales de mayo cuando se dio a conocer que Jey One había abandonado su vehículo Mercedes Benz luego de atropellar a un hombre que iba a bordo de un motor, situación sobre la cual se sinceró con periodistas de LISTÍN DIARIO, previo a su participación el pasado 11 de julio en el escenario de los Heat Awards.

En sus primeras y únicas declaraciones sobre el hecho, Jey One explicó que abandonó el lugar e hizo presencia ante las autoridades para responder por el accidente en el que el motorista perdió la vida.

“Fue un accidente y porque yo sea un artista y eso no significa que yo sea Dios o no significa que yo tenga algún privilegio en la vida o algún privilegio uno viviendo aquí. Y es algo que no, no creo que haya ensuciado mi imagen, simplemente seguir dándole música a mi gente y gracias al Señor yo cumplí con todo”, reveló Jey One en ese entonces.

“Desde el día uno estuve en la justicia, cumplí con mis requisitos, cumplí con mis documentos, hice el tiempo que tenía que hacer en la justicia, resolvimos todo, hubo una sanción que fue lo que pagamos”, dijo refiriéndose al millón de pesos que le fue impuesto como garantía económica.