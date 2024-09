De la calle a la fe: los artistas urbanos que le han entregado su vida a Dios

Jay Wheeler sorprendió al mundo al revelar que se convirtió al cristianismo luego de sufrir un aparatoso accidente del que afortunadamente salió ileso.

El reguetonero confesó que desde hace un tiempo quería entregarle su vida a Dios, sin embargo, sus compromisos y proyecto musical se lo impedían.

"Sentí que Dios tocó mi corazón y llamé al hijo de (Dj) Nelson que se llama Onel, llamé varias personas y entre todos esos Onel fue el que me contestó y le dije que me quería entregar al Señor y me entregué al Señor, ahora mismo me dan ganas de llorar", explicó Jay al borde del llanto en su podcast, donde narró cómo sucedió el accidente.

Agregó: "No quiero que la gente piense que me aproveché de que tenía que haber pasado por ese momento para entregarme al Señor, yo llevaba días, meses, queriendo hacerlo, queriendo tomar la decisión, pero no sabía cómo hacer porque tengo una carrera, tengo mucha gente comprometida bajo mi producto".

El artista puertorriqueño, quien se convirtió en padre de su primera hija, Aiunii el 4 de septiembre (dos días antes del suceso), aclaró que Dios es quien se encargará de cambiarlo, a propósito de las críticas que pueden surgir a raíz de las expectativas de los demás sobre cómo debe actuar un cristiano.

"Lo que ustedes van a ver en mis redes sociales, lo que ustedes van a ver de mí es una persona imperfecta, es una persona que va a fallar, es un pecador igual que tú, que por más que yo me convierta en lo que sea que me vaya a convertir, en un pastor, en lo que sea, en un predicador, en una persona que canta para la iglesia, voy a seguir cometiendo errores".

Al igual que el intérprete de “Lugar seguro”, otros artistas urbanos entregaron su vida al evangelio tal como Daddy Yankee, Héctor 'El Father', Farruko, Julio Voltio, entre otros.

El año pasado Daddy Yankee anunció su conversión y al momento de retirarse de la música en diciembre de 2023, dijo que, pese a todos los logros obtenidos en sus 30 años de carrera, su vida estaba incompleta sin Dios.

"Jesús, como tú me permitiste, por tu misericordia, recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. ¡Por fin, llegué a la meta. Soy libre!", afirmó el cantante, que exhortó asimismo a sus fanáticos a seguir el mismo camino.

Su hermano mayor, Nomar Ayala, explicó que el 'Rey del Reguetón' se había convertido al evangelio hace más de dos décadas pero, por una discusión, desistió de seguir este proceso y continuó con su carrera musical hasta finales del 2023.

Antes que Daddy Yankee anunciara su entrega a Dios, uno de los más recientes en dar ese paso había sido el cantante puertorriqueño Raymond Louis Guevara, conocido como Lary Over, quien sorprendió en junio de 2022 al confesar en Instagram seguiría los pasos de Cristo.

“Ustedes se han preguntado: ‘¿Qué ha pasado con la carrera de Lary Over?’ Pues hoy es el gran día para decirles que yo me convertí a Cristo. Ya llevo un año y dos meses sin hacer música secular, separándome para Dios y buscando la presencia del Señor”, dijo.

En un video colgado en su plataforma de Youtube, el artista comentó que desde los 15 años ha tenido experiencias espirituales y comenzó a conocer a Dios. Pese a eso, posteriormente se “apartó” de ese camino e inició a consumir drogas. Tiempo después, alrededor de los 19 años se sentía depresivo y comenzó a reflexionar nuevamente sus acciones.

Sin embargo, ya en sus veinte escribió la canción “Tú me enamoraste”, en conjunto con Anuel AA, Almighty, Brytiago y Bryant Myers; misma que lo catapultó al estrellato.

“Me arrepiento de hacer esa canción y de infestar tantos jóvenes. Llevaba una vida tan desenfrenada; bebiendo, fumando y muchas mujeres. Todo a espaldas de Dios”, destacó el puertorriqueño.

“Un día, cuando comenzó la pandemia, recibí una llamada de que mi abuela tenía cáncer terminal en el cerebro. Ahí fue cuando mi vida hizo un giro y me perdí más. Hasta que llorando, no aguantaba más y quería cambiar, estaba cansado de estar enfermo, no podía dormir y ninguna medicina me sanaba”, contó.

Fue en ese instante, cuando Lary Over recapacitó y se apartó de los consumos excesivos que llevaba. Decide predicar lo escrito en la Biblia y ser “una nueva persona”.

Según explicó, fue en marzo del 2021 que tomó “la mejor decisión de su vida” y ahora, a través de Dios, ha visto el don de la sanación en su abuela.

“Estoy en la mejor etapa de mi vida; tengo un gozo, una felicidad y una paz única. Pude llenar ese vacío que ni la fama ni el dinero pudo, solo Dios”, manifestó.

El intérprete de “Jarabito” junto a El Alfa, Farruko y Lírico en la Casa invitó a sus fanáticos a buscar a Jesús “como yo lo hice. Él sana. Él restaura. Él libera”; y añadió que se siente feliz de haber sido el instrumento que ayudó al cantante Farruko a “tomar el camino de Dios”.

Farruko pasó de letras que incitan al consumo de sustancias ilícitas como “Pepas” a mensajes de reflexión y espiritualidad.

“La vida es una valórala y disfrútala que es un privilegio” y “levanta la cabeza mi hijo que yo te amo, así me dijo el de arriba”, fueron dos de esos comentarios.

En un concierto en 2022 el artista rechazó el mensaje de algunos de sus temas, en concreto el que incita a las drogas de su éxito 'Pepas': "Yo no me siento orgulloso de eso ¡Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño! Y hoy me paro a decirles que me perdonen como ser humano", rogó.

El cantante Almighty se convirtió al cristianismo en 2019, cambiando de hacer género urbano a música cristiana.

Como cantante cristiano ha lanzado canciones como “Hambre”, “Cristo Conmigo” y “¿Dónde Están?”.

Tras su conversión al cristianismo, el artista dijo estar dispuesto a educarse para convertirse en pastor, tener su iglesia y hasta asegura, daría su vida por Cristo, dejando atrás las canciones “Panda” y “Esclava” que solía interpretar.

A pesar de sus intentos por seguir firme en su fe, Almighty continuó enfrentando los fantasmas de su pasado. Las batallas contra sus adicciones y problemas de salud mental lo llevaron a múltiples recaídas, afectando tanto su vida personal como su carrera.

En 2023, fue detenido en Miami por posesión de cocaína y resistencia a la autoridad, un episodio que evidenció el agravamiento de su crisis personal.

Uno de los pioneros del género urbano es Héctor “El Father” con éxitos como “El teléfono” y “Déjale caer todo el peso”, sin embargo, en 2008 decide retirarse del reguetón para tomar un nuevo rumbo en su vida.

El puertorriqueño narró a los medios el vacío que sentía a pesar de tener tanta fama y dinero, razón que lo llevó a buscar algo que cambiara su vida y fue en ese momento cuando se convirtió en pastor.

Dice que su vida cambió desde que tiene la paz del Señor y asegura que rendirá su vida a él.

Hace 15 años, Héctor 'El Father' decidió retirarse de la música y reconoció en una entrevista en la agencia EFE que su vida no tenía control, debido a que había vivido momentos muy difíciles y llegó al punto de querer quitarse la vida por sus muchos errores en su matrimonio.

Sus populares temas como "Baila morena" (con Tito el Bambino) o "Tu quieres duro" que lo llevaron a la cúspide en su carrera, simplemente eran una ilusión que con el tiempo se apagó.

Héctor 'El Father' sintió el llamado de Cristo para ingresar a una iglesia evangélica y llevar el mensaje a las personas que más lo necesitan.

El ahora pastor evangélico se dedica a la promoción del empleo a corto y largo plazo para así brindar ayudar a comunidades vulnerables de Puerto Rico. Esto a través de su fundación, Azriel, en asociación con el Instituto Socio-Económico Comunitario (Insec) de dicho país.

El puertorriqueño Julio Voltio es un ex rapero de la “vieja escuela” que se retiró en 2015 de manera definitiva para dedicarle su vida a Cristo.

El intérprete de la exitosa canción “ Pónmela ” se desempeña hoy como evangelista y busca permanecer en el camino del bien.

Julio Irving Ramos Filomeno, más conocido como Julio Voltio, se convirtió al cristianismo en 2015 y cada día se encomienda a Dios.

"Cambié las tarimas. Ya no tengo nada que ver con Julio Voltio. Se acabó el baile, se acabó el 'party' (la fiesta). Ahora es estar en la presencia del Señor predicando la Palabra y diciéndole a todos esos jóvenes que Cristo es la solución", relató Julio Ramos, nombre de pila de Voltio.

"Cristo me sacó del suicidio, de las pastillas, de la marihuana, el alcohol, restauró mi matrimonio. Muchas veces estuve al borde de la muerte y el Señor me salvó, me cuidó", abundó Ramos previo a una reciente prédica en Puerto Rico.

Gocho, que se convirtió en 2016 durante una crisis matrimonial, admitió sentirse culpable de haber escrito canciones explícitas que fomentan la sexualidad y la violencia como 'Dale, Don, dale', de Don Omar.

"Ahora hago música cristocéntrica. Cambié mi objetivo musical, de un mensaje de destrucción a uno de fe y esperanza, y para que la juventud sepa que se puede hacer música con contenido", afirmó José Ángel Torres, nombre de pila de Gocho, ahora pastor evangélico.

"Cuando conoces a Dios, tu mentalidad cambia. No hay una manera de servirle a Dios siéndole fiel y seguirlo y hacer ese tipo de música, porque contradice con lo que digo y predico", añadió.

José Cornelio es el nombre real del artista urbano mejor conocido como “Limbico”, quien decidió entregar su talento a la adoración y alabanza a Dios.

Canciones como “En Jesús ta’ to, pa”, “Que el mundo lo sepa” e “Identidad”, son parte del repertorio que interpreta luego de su conversión.

A sus 30 años reconoció que vivió una vida muy acelerada y llena de consumismo y mal vivir, por lo que decidió cambiar de rumbo.

“Aquí estoy haciendo lo que más me gusta: tocar, componer y cantar; pero para adorar a Dios y ayudar a otros a realizar el cambio a través de la conversión al evangelio”, dijo el transformado cantante.