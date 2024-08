Cardi B dice que su embarazo la tiene "anémica" y "pálida" tras ser acusada de blanquearse la piel

Cardi B ha respondido a la pregunta de si está blanqueando su piel.

La rapera negó las teorías conspirativas y acusaciones en redes sociales sobre el cambio de su color de piel durante su etapa gestacional, que le impide realizarse algún procedimiento estético invasivo.

"¿Blanquearse la piel estando embarazada? ¿Por qué tienen que ser tan tontos?", preguntó la cantante en su cuenta de X junto tres emojis de caritas enojadas.

"¡En realidad no! Estoy embarazada, estoy un poco anémica, este bebé me está chupando toda la energía del cuerpo hasta el punto de que estoy pálida, con los ojos hundidos, las venas verdes como la sangre, no puedo broncearme bajo el sol porque me acaloro muy rápido y me mareo", añadió.