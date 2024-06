J Noa: “Mi madre vendía aguacates, ahora le voy a comprar su casa”

J Noa está cumpliendo sus sueños de ser artista y de llegar a lugares que tres años atrás eran inimaginables para ella, como la nominación al Latin Grammy que obtuvo en el 2023. Sin embargo, que haya sido Bad Bunny, quien ganó el gramófono, lo considera un triunfo y ahora continúa trabajando con más entusiasmo, incluso sumando otros objetivos pendientes a su lista.

La confesión de esta joven adulta de tan solo 18 años, conmueve a cualquiera, incluso a quien escribe. J Noa, quien podría dar entender, por su inexperiencia, que su mayor deseo es conseguir dinero de la música para comprarse lujosos carros y tener una vida de opulencia, aclaró a LISTÍN DIARIO que su enfoque está en mejorar el estilo de vida de su madre, Patricia (Santa).

"Mi mamá es la que está gozando todos los beneficios de lo que yo hago, porque ya hace varios meses que yo le pedí que ya no trabajara. Mi mamá ha trabajado su vida entera, hasta teniéndome a mí en la barriga mi mamá andaba por el Mirador Sur con una ponchera de aguacate en la cabeza”, reveló J Noa en una entrevista para LISTÍN DIARIO.

Con notable orgullo, J Noa cuenta que ella es quien paga la renta y que ahora busca una casa acorde a su presupuesto, ya que piensa cómo cualquier decisión económica puede afectar sus finanzas, además de lo incierto que a veces se torna el mundo de la música, pero no ve como algo lejano que su madre pueda tener su casa propia.

En el caso de su padre, Noel, quien se dedica a la escultura en madera, la rapera señaló que la apoya en su carrera, incluso aportó el 25% de los gastos para la creación de su primer tema musical.

"Mi papá nunca ha vivido conmigo, yo me crié con mi mamá porque ellos nunca vivieron juntos", expresó J Noa.

"Él dice que yo saqué eso de él, porque mi papá es ebanista, pero ebanista de los que te pueden tallar una flor en una madera y es pintor y me dijo que en el año en el que yo nací también era compositor", añadió.

Su firma con Sony Music

Fue con apenas 15 años que el mensaje directo por Instagram que le cambió la vida llegó. J Noa recordó en la conversación con este medio que se encontraba en un puesto de empanadas cuando, después de insistirle en varias ocasiones, un ejecutivo de Sony Music finalmente reveló que quería hacer negocios con ella.

J Noa publicaba en redes sociales videos suyos rapeando, había grabado una canción y apareció en la popular cabina de Dj Scuff, sin embargo, aún era inmadura, poco curiosa y todo lo hacía por diversión.

"Mi mánager tenía mi Instagram abierto en su celular por precaución, por ese tipo de temas, entonces después que todo está planeado, que solo faltaba que yo firmara, en un negocio de empanadas me dice él: 'Firma con Sony'. Ahí empecé a ver carros y casas (risas)", comentó.

Álbum debut

Su primer álbum de estudio “Mátense por la corona” salió al mercado el pasado 30 de mayo y está compuesto por diez canciones.

Junto al disco, su sencillo “Cenicienta” ha generado un sinnúmero de críticas positivas por su letra imponente con la que sugiere a sus compañeras del género destacarse por su música y no por las controversias que las rodean o por sus cuerpos.

“En el álbum yo hablo de salud mental, del desamor, hay rock, hip hop old school, yo estoy enamorada de mi álbum”, destacó.

“Mátense por la corona” nace a raíz de la competencia que existe en la industria de alcanzar el anhelado número uno y los apodos que muchos artistas se adjudican a sí mismos.

Generalizar fue un error

Sobre la polémica que generó su comentario de octubre de 2023 donde se quejaba del apoyo de los medios de comunicación, J Noa negó haber hecho referencia a la prensa, sino a algunas personalidades que no usaban sus redes sociales para promoverla y darle seguimiento.

“Yo no dije un secreto, yo dije lo que la gran mayoría de artistas de aquí que tienen talento saben y no lo dicen para evitarse problema. ¿Generalicé? Sí, de verdad no debí generalizar”, admitió.

Quiere incursionar en EL cine

J Noa aprovechó su entrevista con LISTÍN DIARIO para hacerle un llamado a la directora de operaciones de Caribbean Cinemas y productora de cine, Zumaya Cordero, con la intención de en algún momento incursionar en el séptimo arte, tal y como lo han hecho otros cantantes urbanos.

“Zumaya, corazón, somos mujeres, apoyémonos entre nosotras, llévame hacer películas”, recalcó.

Además de la música y la actuación, la artista está convencida de que tener una carrera universitaria como un plan B es importante, ya que en un futuro podría convertirse en un plan A, así que desea estar preparada, aunque asegura que vivir completamente del arte es su objetivo.

"Yo quería estudiar psicología, pero ahora quiero estudiar algo que vaya de la mano con la música, quiero hacer una ingeniería en sonido, pero aquí no hay una universidad que me pueda brindar eso, así que voy a tener que estudiar virtual en Estados Unidos. También quisiera hacer la carrera de administración de empresas o un técnico", explicó.