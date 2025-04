“LAS CRISIS DEL COD SON PROBLEMA SOCIAL ”

El doctor José Joaquín Puello Herrera definió como “un problema social” la crisis institucional en la que ha estado sumergido el Comité Olímpico Dominicano (COD) en los últimos tres años.

Con toda la autoridad que le confiere su condición de presidente ad vitam del COD, la dilatada lucha que como médico ha desarrollado para mantener limpio el deporte y un ejemplar ejercicio de ciudadanía, identificó el germen de la crisis.

El doctor Puello Herrera manifestó que con la llegada de Antonio –Colin—Acosta a la presidencia del organismo rector del deporte en el país, comenzaron a ingresar al mismo una serie de personas que no estaban calificadas que no debieron haber entrado, “que obviamente él no podía evitar”.

“Ese es un problema social”, enfatizó durante comparecencia en el programa dominical “La Hora del Deporte, que se difunde de una a dos de la tarde por CDN, Canal 37 producido por el periodista Hèctor J.Cruz.

. “Las instituciones donde se agregan ciudadanos van como va el país, que está en una crisis casi existencial de los valores que nosotros debemos respetar”.

A modo de ejemplo señaló que ese es un mal que también ha corroído a instituciones como el Colegio de Abogados,Colegio Mèdico y el Colegio Dominicano de Arquitectos e ingenieros (CODIA).

“El Comité Olímpico es como una avanzada que todo el mundo la quiere”, dijo para luego preguntarse, “¿Cómo resolver esto”?.

Acto seguido, consideró que ahora, bajo la gestión de Garibald Bautista, quien relevó a “Colin” Acosta en la entidad tras superarlo por la mínima (35-34) en la asamblea eleccionaria realizada en diciembre de 2023, se impone aplicar la fórmula ganadora que se aplicó desde su génesis.

Precisó que desde 1962, cuando el doctor Emil Kasse Acta se convirtió en su primer presidente, pasando luego por las gestiones de Juan Ulises García Saleta (1966-1974), el ingeniero Roque Napoleón Muñoz (1974-1982), JJ Puello (1982-2004) y Luisín Mejía (2004-2022), en el COD ha habido discrepancias, pero que se discutían dentro.

“Nosotros nunca sacamos a la prensa, ¡nunca!, y muchos menos a la justicia ordinaria los problemas internos del Comité Olímpico porque entendíamos que siendo una entidad jurídica internacional y autónoma, nosotros debíamos lava la ropa dentro de la casa”, indicó.

El doctor Puello Herrera expresó que la división se refleja en aspectos fundamentales y en las metas que debe alcanzar el COD. “La idea es que volvamos otra vez, retrotraerse uno a como estábamos hace diez o 15 años”.

Sostuvo que los Comités Olímpicos Nacionales son una extensión del Comité Olímpico Internacional , por lo que siempre ha abogado por la universalidad y uniformidad en todas las actividades de los organismos adheridos a la Carta Olímpica.

“No ha sido así y es un tema que cuando es tratado encuentra resistencia. Mi postura, aunque tuve muchos años al frente de organismos olímpicos, en lo nacional e internacional, mantengo que es una tarea pendiente de discutir y analizar”, agregó.

Prioridad

Igualmente, declaró que “está muy bien estudiado” que en países subdesarrollados como éste, se deben destinar un tres por ciento del presupuesto nacional, pero que un porcentaje entre el 70 y 80 por ciento de la misma hay que focalizarlo para el deporte escolar.

Puntualizó que bajo el modelo actual surgirán de manera esporádica en el extranjero atletas de origen dominicano de la dimensión de Félix Sánchez y, en el plano local, como Manolo Prince (baloncesto) o Marileidy Paulino en atletismo.

Durante la entrevista el doctor Puello Herrera se refirió a la elección en marzo pasado de la zimbabuense Kirsty Coventry como la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, convirtiéndose en la primera mujer y la primera africana en obtener quizás el trabajo más importante en el deporte global.

Tras destacar la gran trayectoria de ella, que incluye cuatro oro olímpico como nadadora y el paso que tuvo en la Comisión de Atletas del COI, anticipó que tendrá que lidiar con aspectos que mortifican, entre los que citó la situación del deporte mundial, la guerra entre Rusia y Ucrania, así como los atletas transgéneros