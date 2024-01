La meta que Arcángel se propuso cumplir para el 2024

Hace unas horas, Arcángel compartió su primera publicación del año a través de su Instagram, donde también mostró imágenes de la celebración de los 16 años de su hija, Angélica Lucero Santos, y habló sobre sus metas para este 2024.

El reguetonero afirmó que trabajará en su salud mental en los próximos meses, además de los planes familiares y profesionales que tiene pautados.

"'Hijo fuiste, padre serás', siempre fueron las palabras de mi madre y de mi parte solo tengo que darle gracias a Dios por darme la madre que tengo y también por darme la oportunidad de ser padre y poder proveer para mi familia. No he sido el mejor y lo sé, lo que nunca me ha faltado son las ganas de serlo y como dice el dicho tanto cae la gota encima de la roca hasta que le hace un hoyo", dijo al iniciar su mensaje.

"Este año voy por más; hablo de música, metas personales aún incumplidas, salud mental que bastante jodida que la tengo, pero lo más importante es mantener en práctica algo que me llena más y eso es ser Austin A. Santos, el del callejón, el hijo, padre, hermano y amigo. Arcángel sabe lo que tiene que hacer, el camino ya está hecho", añadió.

En diciembre de 2022, Arcángel confesó que estaba atravesando por problemas emocionales tras el accidente en el que su hermano Justin Santos perdió la vida.

Fue en noviembre de 2021 que un vehículo que manejaba María Narváez Torres, quien se encontraba en estado de embriaguez, chocó con el de Justin.

Según el informe policial, la mujer iba en vía contraria por el puente de Teodoro Moscoso, en Puerto Rico, y tenía un porcentaje de alcohol en su sangre cercano al 0.29 %.