Hugo Beras regresa a "Vehículos en la radio"; no habla de su caso: es una “etapa pasada, superada”

Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intant) y vinculado al caso de corrupción por desfalco y estafa contra el Estado, denominado Camaleón, se reintegró este viernes a su programa radial, “Vehículos en la Radio”.

En la información, compartida por la emisora “Sol 106.5 FM”, se vislumbra al comunicador sonriente dentro de la cabina de radio.

“Gracias a Dios ya estoy aquí, pero no me voy tampoco a referir con los temas ya sucedidos que son de conocimiento de todo el mundo ni mucho menos, al revés, yo lo único que quiero en esta etapa al principio del programa es darle la gracias a todos ustedes que no perdieron la fe, que nos dieron el respaldo y el apoyo”, dijo Beras al abrir el espacio.

Explicó que su resistencia a no hablar del caso que se conoce en la justicia, es debido a que es una “etapa ya pasada, superada”, al tiempo de manifestar que se concentrará en su naturaleza, que “es trabajar”.

Contra Hugo Beras la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción. La noche del martes esta medida fue variada por prestación de garantía económica de RD$ 5 millones por contrato, presentación periódica e impedimento de salida sin previa autorización judicial.

En este caso de corrupción y desfalco también están implicados José Gómez Canaán (Jochi); Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.

