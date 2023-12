Don Omar hace un llamado a la cordura ante tiraderas en el género urbano

En medio de la tiradera que protagonizan Arcángel y Anuel AA, salpicando a otros artistas, y que divide a los fanáticos de la música urbana, la estrella del reggaetón Don Omar ha hecho un llamado a la cordura a través de sus redes sociales.

El intérprete de "Danza kuduro" compartió una fotografía suya junto a Daddy Yankee, con quien recientemente limó asperezas tras años de enemistad personal y rivalidad musical, para enviar el mensaje a los demás exponentes de ese género.

"Encontré esta foto y siento la necesidad de compartir algo que necesitas escuchar. En esta foto estamos dos caballeros que desde el primer día que nos conocimos nos respetamos", inició su comunicado.

"Dos líderes a quienes seguían las multitudes en nuestra isla y que comenzamos a llevar nuestra música alrededor del mundo. Dos soñadores, dos incansables que nos convertimos en ejemplos a seguir por niños, jóvenes, adultos y por aquellos que nos vieron desde su tercera edad comenzar a cambiar el mundo desde nuestro amado Puerto Rico", añadió.

"Hago un llamado han mis colegas para que seamos más que simplemente líderes por elección y que nos convirtamos en agente de cambio para el crecimiento de nuestro música. Comenzamos en una pequeña isla y hoy el mundo nos conoce gracias a quienes antes que nosotros nos influenciaron. Seamos el ejemplo de que se puede sin tener la necesidad de entre perros pisarnos el rabo", continuó.

"Quizás muchos no están de acuerdo conmigo pero yo vivo de nadar en contra de la corriente para preservar mi legado y descendencia. No hay gloria en la batalla en contra de los tuyos, pelea por crecer no por simplemente conquistar. Este es un llamado a la sabiduría, cordura, altura y respeto de parte de su más agradecido integrante", finalizó.