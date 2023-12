Arcángel anuncia nueva tiradera ante burlas y provocaciones de Anuel AA

Anuel AA no le tiene miedo a Arcángel y lo demostró anoche al amenazarlo con golpearlo cuando lo vea tras la tiradera que le dedicó "La Maravilla", quien atacó con frases que van desde la crianza de su hija Cattleya al lado de Tekashi 69 hasta el caso judicial que años atrás enfrentó por posesión ilícita de armas de fuego.

Lejos de preparar su respuesta y participar en la guerra lirical, el trapero le pidió a su rival que quite los policías que supuestamente lo cuidan en su residencia, aunque no ha ofrecido detalles sobre si piensa rebatir o no con un tema musical a "FN8", la canción con la que Arcángel arremetió en su contra.

"Yo siempre he andado con diablos y he sido uno y ni tú ni los tuyos nunca han tenido, ni van a tener los cojones de tener los problemas que yo he tenido... Dile a los incubiertos que están frente a tu casa que arranque pal c*rajo y que se vayan que a ti no te va pasar nada ahí, cante chota, ratón, chivato, porquería. Ahí están tus hijos y tu familia y el problemón que tienes encima es tuyo no de ellos, Bobolón", escribió Anuel en su historia de Instagram.

"C*brón, @arcangel tienes un cuartel rodante al frente de tu casa o ¿eso es un retén rodante? Canto de polizonte, aquí nadie tiene miedo de irse preso por romperte la cara, Bobolón. Ya yo he hecho tiempo estúpido, yo no le tengo miedo a la prisión, eso es ustedes. A ti no te van a salvar ni los policías", agregó.

En ambos textos, "El dios del trap" utilizó emoticones de risa e imágenes que podrían provocar la ira del reguetonero.

Mientras que el intérprete de "La Jumpa" anunció una nueva tiradera para lanzar otros dardos a Anuel.

"Vamos pal estudio mañana otra vez, déjame sacar el Anastasio Special a ver si es verdad", dijo Arcángel.