Caramelo respalda a Celinee Santos en ‘La casa de los famosos 6’: “Vamos por el ‘back to back’”

El ganador de la edición All-Stars de "La casa de los famosos", Carlos Antonio Cruz (Caramelo), confirmó su apoyo a Celinee Santos en la sexta temporada del reality de Telemundo.

El tiktoker pidió a sus fanáticos que voten por la Miss República Dominicana Universo 2024, quien se encuentra nominada por segunda vez en la competencia que inició el pasado 17 de febrero.

Durante su participación en el programa "Hoy Día", Caramelo respondió al simulacro de la llamada que le hizo su compatriota con un platano desde el aislamiento en la casa.

"Aló, sí, cuentame Caramelo, ¿que si vamos hacer el 'back to back' este año, por primera vez, en 'La casa de los famosos', dos personas del mismo país ganar? Vamos con todo, vamos a fajarnos con todo el mundo, apuesto a ti, vamos arriba", comentó Santos.

Mientras, Caramelo respondió: "Celinee, casi me seco esperando tu llamada, vamos por el 'back to back', platano power. Te quiero mucho. Team Caramelo, a votar por Celinee, vamos a salvarla que también está nominada esta semana".

El lunes, Santos fue salvada por el público tras enfrentarse con cinco participantes más en el SUM (cuarto de eliminación), resultando el actor Sergio Mayer como el tercer eliminado.

En esta ocasión, Santos vuelve a ser nominada después de la sanción ordenada por la producción para todos los habitantes a raíz de los episodios de violencia que rompieron las reglas del reality.