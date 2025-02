Evelina García revela cómo logró cambio físico en 91 días

90 días fueron suficientes para que la comunicadora e influencer Evelina García lograra su peso feliz de la mano de la doctora Amny Acosta Then.

"Soy una mujer de resultados y donde no los consigo, no me quedo; con la doctora Acosta Then, creadora del peso feliz, pude lograr no solo bajar más de 15 libras sino mantenerme, por eso decidí revelar mi testimonio porque lo bueno se comparte", expresó García.

Hoy en día es notable el cambio físico de Evelina, quien hoy luce 7 años más joven y con 15 libras menos.

La comunicadora dominicana, reconocida por su estilo frontal al hablar dice haberse llenado de valentía para buscar ayuda cuando se dio cuenta que ya no sabía qué más hacer con su sobrepeso.

“Lo intente todo: ejercicios, múltiples dietas, terapias, estaba cayendo en ansiedad y decidí actuar porque sabemos que sentirse así te puede llevar incluso a la depresión y no quería eso en mi vida”, dijo Evelina.

Según Amny Acosta Then, directora médica de Salutte Clinic, el método Salutte 90 días es un plan diseñado para perder entre 25 y 35 libras. Está acompañado de consultas nutricionales semanales y menús personalizados.