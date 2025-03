Demandan al Gobierno Trump para detener las "expulsiones aceleradas" de inmigrantes

Tres organizaciones proinmigrantes presentaron una demanda federal contra el Gobierno del presidente de EE.UU., Donal Trump, que busca frenar las “expulsiones aceleradas” de inmigrantes, bajo el argumento de que son inconstitucionales y violan el debido proceso, según informaron este jueves los abogados.

La Red UndocuBlack (UBN), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y CASA presentaron la querella legal en un tribunal federal de la capital estadounidense alegando que el Ejecutivo está usando un proceso de deportación “profundamente defectuoso”.

La querella, presentada en nombre, de varios inmigrantes a los que se les permitió ingresar a Estados Unidos bajo la Operación Aliados Bienvenidos o el programa patrocinado para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), solicita al tribunal detener las expulsiones de inmigrantes sin que se les de acceso a una audiencia y representación legal.

Angélica Salas, directora de Chirla, dijo en un comunicado que los demandantes “hicieron absolutamente todo lo que el Gobierno les pidió para tener la oportunidad de comenzar una nueva etapa en Estados Unidos. Merecen la dignidad de un día en la corte y presentamos esta demanda para asegurar que la reciban”.

La demanda se da justo cuando la Casa Blanca anunció la derogación del beneficio migratorio conocido como CHNV, que ha permitido a unos 530,000 inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residir y trabajar temporalmente en el país, tras ser avalados por un patrocinador.

Los amparados por el CHNV tienen hasta el 24 de abril para conseguir otro beneficio o se exponen a la deportación.

“Los seres humanos no somos desechables y nuestros derechos no desaparecen por ser inmigrantes. Esto (el fin del programa CHNV) representa una peligrosa amenaza para la democracia. Además, es inequívocamente anti-negro y anti-haitiano”, señaló Patrice Lawrence, directora de UndocuBlack Network.

El DHS argumentó que el programa "no aporta un beneficio público significativo, no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal, no cumplen sus propósitos previstos y son incompatibles con los objetivos de política exterior" de la Casa Blanca.

En ese sentido, Nick Katz, asesor general de CASA, advirtió que la Administración Trump ha demostrado “una falta de consideración” por las comunidades inmigrantes.

La Casa Blanca ya enfrenta otras dos demandas por la cancelación del programa CHNV, creado por la Administración del expresidente Joe Biden.