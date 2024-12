Arrojan un objeto en la cara a Billie Eilish durante un concierto en EEUU

La cantante Billie Eilish fue impactada en el rostro con un objeto que le fue arrojado durante un concierto que ofreció en Arizona (EE.UU.), informan este domingo medios estadounidenses.

La intérprete de 22 años se hallaba la noche del viernes interpretando el tema "What Was I Made For?" en el Desert Diamond Arena de Glendale, en Arizona, cuando alguien del público le arrojó lo que aparenta ser un collar o pulsera que le dio en el rostro, un incidente que fue registrado en videos que luego fueron publicados en redes sociales.

Tal como se observa en dichas imágenes, la cantante se detuvo por un momento e hizo una mueca de incomodidad, para acto seguido continuar con la interpretación de la canción de la película y éxito de taquilla 'Barbie', la cual le granjeó un premio Oscar, a la vez que arrojó a un lado el objeto.

La cantante inició en septiembre pasado su gira 'Hit Me Hard and Soft', la cual proseguirá a partir de febrero en Australia y Europa.

En anteriores oportunidades ya se refirió a los objetos que le arrojan sus seguidores durante algunos de sus recitales, lo cual reconoce suele ser a modo de muestras de cariño, pero es algo que ocurre desde hace años y "puede ser peligroso", como le dijo el año pasado al medio especializado The Hollywood Reporter.