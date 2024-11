La Chilindrina revela que tiene preparado su funeral: "Ya busqué mi ataúd y me gustó mucho"

María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel en la serie de televisión mexicana "El Chavo del 8", reveló que está lista para su muerte y tiene preparado todo para su propio funeral: ataúd, funeraria, maquillaje y ropa (de La Chilindrina).

"Tengo preparado mi ataúd, ya lo busqué y me gustó mucho con vírgenes de Guadalupe, en todos lados. Ya tengo lista la agencia donde me van a velar, ya tengo listo lo que me voy a poner... bueno me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar", detalló.

La actriz pidió ser enterrada con el vestuario de su icónico personaje, pero sus hijos cuestionaron su petición.

"Ahora yo quiero que sea La Chilindrina la que se muera, porque se va a morir junto conmigo, eso es lo que yo quiero, pero mis hijos no... dicen: ‘No mamá, hasta ese momento vas a hacer de ridícula’", comentó.