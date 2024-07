Caroline Aquino revela cómo se prepara para la conducción de una premiación tras recibir halagos por su profesionalidad

Luego de una noche en la que se ganó la atención del público por su conducción de la ceremonia de los Heat Latin Music Awards 2024, Caroline Aquino reveló en entrevista para Listín Diario cómo se prepara para subirse a una tarima y no interrumpir su participación a pesar de los imprevistos que puedan surgir en la producción.

A propósito de los comentarios que la consideran una de las mejores animadoras del país, Aquino explicó que a veces tiene que sacrificar hasta sus horarios de comida para sus ensayos, como ocurrió en esta reciente oportunidad, además de estar en tacones y vestidos de pedrerías pesados durante horas.

"¡Feliz, feliz, feliz! Honestamente un poco cansada, hoy la verdad no comí muy bien, tengo que confesarlo por el tema del corre corre, de los ensayos, y ya luego para prepararme para este escenario, pero valió la pena todo ese esfuerzo porque porque fue una noche mágica", expresó la veterana comunicadora tras finalizar la premiación.

Para la también actriz y bailarina, ser conductora de los Heat siempre es un reto por tratarse de un programa extenso y exigente debido al tiempo de trabajo, por lo que admite que volvería a repetir.

"A mí me encanta este escenario, la energía de Premios Heat, el conocer gente, talentos de toda Latinoamérica, el poder intercambiar ideas, el poder en este escenario poner aprueba mi capacidad de improvisación, de ser una premiación que es extensa por tantos números musicales, por tantas categorías premiadas, que eso siempre un reto para mí como profesional", afirmó.

¿CÓMO ES SU PREPARACIÓN?

"Ante todo es conocer lo que va ocurrir en la noche, independientemente de que haya un guion o no, cuando conoces lo que está en tú entorno tenemos la capacidad de tener conocimiento para cuando pasan situaciones de improvisaciones", señaló Aquino.

Y añadió: "Cuando no hay un artista listo y de repente te dice: 'Caroline, vamos hablar un poquito', sepas qué es manejar, qué es interesante, qué es idóneo para ese lugar y el público que lo está viendo. Creo que la base de todo es la preparación".

Sobre qué continúa en su carrera en los medios de comunicación, Aquino respondió que próximamente regresa a la televisión y otros proyectos de los cuales prefirió no ofrecer detalles.

Otro de los atributos que destacan sus admiradores es su diplomacia y la manera en la que hace caso omiso a los comentarios negativos de las redes sociales.

"Yo nunca he sido contestataria, no es mi forma, independientemente de la figura de la televisión, no soy así y tampoco tratado de darle importancia a las cosas que no merecen para estar contestando", finalizó.

Junto al influencer venezolano Marko y a la ex Miss Venezuela Amanda Dudamel, Caroline Aquino condujo la décima edición de los Heat Awards, donde Chyno y Nacho, Silvestre Dangond, Tito El Bambino, Ken-Y, Willie García y Charlie Zaa fueron homenajeados.