Wilfredo Alemany: el locutor de vocación política que desarrolló varias carreras

Wilfredo Alemany despertó su interés en la comunicación a los 18 años cuando escuchó que el doctor Zaglul, dueño de una emisora que quedaba al lado de su casa, estaba buscando a alguien que abriera la estación de radio temprano, ya que los locutores asignados no eran puntuales. Más tarde, casualmente uno de ellos faltó y el joven, novato, tuvo que leer la noticia.

“Él (Zaglul) me dijo que quería que yo leyera noticias porque yo la leía muy bien”, contó Wilfredo Alemany en una entrevista en su programa “De sumo interés”.

“A partir de la lectura del periódico, que a mí me interesaba muchísimo, yo me ponía a leer en mi casa antes de yo ir a la escuela, es decir que todas esas cosas me sirvieron para comenzar la radio sin proponérmelo y después nunca más he podido salir de los medios de comunicación”, explicó.

Aunque Alemany definió su ingreso a la radio como una “casualidad”, admitió que le gustaba ir a la emisora y pensó en estudiar locución, pero se formó con las experiencias. Incluso, en su página web se definía a sí mismo como un autodidacta, no obstante haber obtenido títulos académicos a nivel de postgrado en otras carreras.

Luego trabajó como corresponsal desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas de Radio Cristal en el segmento “La noticia viva en el lugar del hecho”.

“Todo el que entraba por ahí que era conocido yo lo entrevistaba y eso era dando palos noticiosos todos los días y eso me colocó mucha demanda porque después las otras emisoras me contrataban”, señaló.

Finalmente, Alemany continuó formando parte de los principales noticiarios del país, llegando a fundar algunos de ellos, como Radio Popular.

Sobre las cualidades que lo caracterizaban, Alemany destacó su capacidad para no equivocarse durante la lectura.

En 1986, entró a la primera etapa de “Hoy Mismo”, por Color Visión (canal 9). Luego fundó el programa “Buenas Noches”, por el canal 13, junto a María Elena Núñez.

NUNCA TRABAJÓ

A pesar de que tenía que levantarse a las 5 de la mañana para ir a la emisora, Wilfredo Alemany aclaró en esa conversación con las presentadoras Claudia Familia, Niurka Carrión y Jenniffer Campis, de “De sumo interés”, que nunca trabajó.

“Yo digo que nunca he trabajado, porque lo que yo hago no es trabajo, sino realizarme en lo que me gusta”, puntualizó.

"PRIMERO POLÍTICO QUE LOCUTOR"

A los 12 años se unió a una célula antitrujillista formada por el Movimiento 14 de junio luego de la muerte de su tío a manos del régimen del dictador Leónidas Trujillo.

Luego de la caída de la dictadura, trabajó por restablecer las libertades públicas y elecciones libres que dio como ganador al profesor Juan Boch.

Fue militante del partido de izquierda Partido Popular Dominicano y fue evolucionando hacia posturas más liberales.

De igual manera, participó en la organización del evento “7 días con el pueblo”, donde se reclamó la libertad de los presos, el retorno de los exiliados y la no represión del régimen de los 12 años de Joaquín Balaguer.

En 1993, fue de los fundadores del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana.

Fue vocero de campaña de Miguel Vargas Maldonado y secretario general de Comunicaciones del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

A pesar de ser nombrado como funcionario del gobierno de Danilo Medina, en 2017 Alemany negó militar en algún partido. Sin embargo, no había renunciado formalmente del PRD.

Wilfredo Alemany fue director de comunicación estratégica de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina del consorcio estatal CDEEE en 2017 y en 1998 fue vocero de la Junta Central Electoral.

SU MUERTE

El comunicador, político y abogado Wilfredo Alemany, nacido en La Romana, murió la madrugada de este miércoles a los 75 años de edad, según informó su esposa, Mencía Ortiz de Alemany.

Era hijo de Rafael Alemany y Juliana Ávila, y padre de Ernesto, Marel, Alan, Alejandra y Joan. Estos tres últimos hijos de la comunicadora María Elena Núñez. Marel es el esposo de la periodista Diana Lora, hija de Huchi Lora.

Sus últimas apariciones en los medios de comunicación fueron en el programa radial “RD Primera Hora” y en el espacio televisivo “De Sumo Interés”.

Su cuerpo será velado en la capilla La Paz de la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, este viernes 7 de junio a partir de las 6:00 de la tarde y el sábado 8 de 9:00 de la mañana a 2:30 de la tarde.