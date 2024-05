Restos de Carlos Vargas serán sepultados en Villa Tapia

El despacho de prensa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) informó que los restos del comunicador Carlos Vargas serán sepultados el viernes en el municipio de Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal, luego de su velatorio durante el día de hoy en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en Santo Domingo.

Vargas, quien fue miembro del Comité Central del PLD, murió a causa de un "repentino fallo cardiaco" tras ser "tratado años atrás por una lesión del corazón, padecimiento que había superado", según detalló la organización.

La noticia la dio a conocer el político Rafael Paz a través de X (Twitter), donde lo describió como "ejemplo de coraje, gallardía y defensa vehemente de sus causas".

La presentadora Rosalía Rosa (Shanty) se unió a los mensajes de solidaridad y condolencias, recordando el momento que compartió el martes con Vargas en los estudios de "El Show del Mediodía".

"Si antes de ayer cuando me saludaste, hubiese sabido que era la última vez que te iba a ver. Te hubiese dando un abrazo grande, mi gran amigo Carlos Vargas. Antes de ayer te defendí, siempre salía en tu defensa para ayudar al equilibrio. Aún no lo creo, me duele el pecho. Un ser humano que empaticé, por su valor. Señores esta vida es un rato", dijo en una publicación.

Por su lado, Iván Ruiz, productor del programa diario de entretenimiento, expresó su pesar por el deceso de su compañero e hizo un llamado a la reflexión sobre la vida y el accionar diario ante circunstancias que puedan repercutir en la salud.

"Hay que pensar antes de actuar y hay que pensar mucho en uno mismo, en la salud de uno y en que las cosas se van acumulando", expresó notablemente afligido.

De igual manera, Marino Abreu también reaccionó con tristeza al fallecimiento de Vargas: "Fue un verdadero privilegio conocerte y ser tu amigo por cerca de 3 décadas, fuiste un ser humano de luz, ve en paz querido amigo Carlos Vargas".

"Siempre te recordaremos y pronto nos juntaremos en el descanso eterno junto a nuestro creador, donde se que estas", añadió.