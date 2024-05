Muere el comunicador Carlos Vargas, de "El Show del Mediodía"

El comunicador Carlos Vargas murió este jueves, según informó su amigo, el político Rafael Paz, a través de X (Twitter).

"Consternado por el fallecimiento de mi amigo y compañero de programa Carlos Vargas, ejemplo de coraje, gallardía y defensa vehemente de sus causas", escribió Paz.

Además de Paz, otros allegados del periodista, como Iván Ruiz, productor del programa diario de entretenimiento, y el comentarista Mariano Abreu, han expresado su pesar en redes sociales.

Ruíz describió a Vargas como un "gran tipo" que asumía un personaje durante su participación en el espacio televisivo, pero que detrás de cámaras se llevaba bien con todos sus compañeros.

El director de RTVD (canal 4) también hizo un llamado a la reflexión sobre la vida y el accionar diario ante circunstancias que puedan repercutir en la salud.

"Hay que pensar antes de actuar y hay que pensar mucho en uno mismo, en la salud de uno y en que las cosas se van acumulando", expresó notablemente afligido.

La presentadora Rosalía Rosa (Shanty) se unió a los mensajes de solidaridad y condolencias, recordando cuando compartió el martes con Vargas en ellos estudios de Color Visión.

"Si antes de ayer cuando me saludaste, hubiese sabido que era la última vez que te iba a ver. Te hubiese dando un abrazo grande, mi gran amigo Carlos Vargas. Antes de ayer te defendí, siempre salía en tu defensa para ayudar al equilibrio. Aún no lo creo, me duele el pecho. Un ser humano que empaticé, por su valor. Señores esta vida es un rato", dijo en una publicación.