Nairobi Viloria: "Se puede vivir de la TV de calidad, vivo de eso, aunque generar negocio de eso es más difícil"

En noviembre del año pasado, tras 16 años de labor en la plataforma del Grupo SIN, Nairobi Viloria decidió dejar el espacio que la hizo crecer como profesional y donde dejó a unos compañeros que se convirtieron en familia. Sin embargo, ella tiene claro que a veces hay que salir de la zona de confort y retarse a uno mismo.

“Yo salí de SIN con una mano detrás y otra delante en el sentido de trabajo, porque no tenía nada. Yo no tenía una propuesta. Yo simplemente me fui porque decidí que yo quería crecer en ese momento y entendía que el concepto de ´Noticias SIN´ no me lo iba a permitir porque yo quería hacer un programa y ellos tienen solo el espacio para sus noticiarios”, manifestó Viloria en una visita a LISTÍN DIARIO.

La comunicadora agradece haber trabajado y contar con el cariño de una veterana del periodismo como lo es Alicia Ortega y su familia, quienes, a pesar, de que les hubiese gustado retenerla, la dejaron volar.

“Yo tuve propuestas a lo largo de mi tiempo en SIN y nunca me fui por una propuesta. Yo sabía que no me iba a ir por una propuesta. Yo dije: - la única manera en que yo voy a salir de aquí es si es algo mío y así fue”, respondió a la pregunta de si dejó Grupo SIN por entrar al programa de “Esta Noche Mariasela” (Color Visión), donde labora desde diciembre del año pasado.

Sobre si le gustaría trabajar en una cadena internacional, dijo que no se ve viviendo en el extranjero y que de la única manera que lo haría es si es llevando su primer programa de temporada “Te lo explico” a esos países.

La comunicadora oriunda de Cotuí apuesta al contenido de calidad y asegura que se puede vivir de ello, aunque es consciente que los frutos tardan un poco más en recogerse.

“Se puede vivir de eso, yo vivo de eso. A veces vivo mejor en algunas que otras temporadas sí, pero lo que pasa es que posicionarnos y generar negocio de eso es más difícil”.

SU PROYECTO

“Te lo explico” es su “bebé”, un proyecto que nació en plena pandemia en redes sociales y desde el pasado 20 de abril se transmite todos los sábados por Color Visión (canal 9) de 8:00 a 9:00 de la noche.

Lo que comenzó como cápsulas informativas en Instagram y poco alcance empezó a ganar popularidad y atrajo la atención de un público ávido de contenido educativo de calidad.

A pesar de los modestos comienzos, la periodista perseveró, dedicando horas interminables a la investigación y la producción de contenido.

En la entrevista con LISTÍN DIARIO, Viloria contó que en un inicio los videos informativos tenían pocas reproducciones y los dos o tres personas que comentaban eran de su familia.

Sin embargo, su visión trascendió las redes sociales y con el tiempo comenzó a contemplar la posibilidad de llevar su proyecto a la televisión nacional. Y lo logró.

Alberto Zayas y Nairobi Viloria. El productor y la comunicadora trabajan juntos el nuevo proyecto "Te lo explico".

Enfoque. Tener su propio programa fue un paso arriesgado, que implicaba dejar atrás la comodidad de su trabajo anterior, Noticias SIN, y enfrentarse a un futuro incierto.

Lo que distingue a su propuesta es su enfoque y su compromiso con la excelencia. En lugar de limitarse a las noticias de última hora, como su nombre lo dice, el programa explica los temas de manera fácil y sencilla con expertos en diversas áreas para brindar un análisis profundo y perspicaz de los problemas que afectan a la sociedad dominicana y el mundo.

sobre "TE LO EXPLICO"

La primera temporada del espacio cuenta con 12 episodios, cada uno enfocado en una problemática social específica que afecta al país, pero abordados desde diferentes perspectivas con la participación de los representantes de los sectores protagonistas y expertos en el tema, con recursos audiovisuales innovadores que crearán toda una experiencia de aprendizaje para el televidente.

El espacio es producido por Alberto Zayas y su empresaAZ Films producciones.