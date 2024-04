Franchesca Astier no descarta regresar a "De Extremo a Extremo"

La comunicadora y reina de belleza Franchesca Astier no descarta regresar al programa de televisión "De Extremo a Extremo", de Grupo de Medios Telemicro, donde participó como conductora hasta octubre del año pasado.

Astier explicó que tuvo que viajar fuera del país para cumplir con "una situación familiar, con mi padre" y actualmente está concentrada en terminar dichos compromisos.

"De verdad muy triste para mí, lloré muchísimo cuando me fui del programa, me fui pensando en regresar, nunca me fui con la idea de nunca volver, así que todavía está la posibilidad de que en algún momento pueda pasar por ahí de nuevo", reveló a LISTÍN DIARIO.

En ese sentido, la presentadora de televisión negó que haya decidido abandonar los medios de comunicación de manera definitiva, pero por el momento está dedicada al trabajo de Bienes Raíces junto a su madre.

Sobre su relación con sus excompañeras, Nelfa Núñez, María Luisa Molina, Gani Desangles, Jenny Blanco y Verónica Batista, Astier aclaró: "Las chicas son todas un amor y nos llevamos súper bien". Así, también desmintió que su salida se debió a un conflicto entre ellas.

"No, todas son un amor. Las quiero, las sigo en Instagram, les doy likes, me las encuentro en los restaurantes, las saludo con mucho cariño, les doy un abrazo grande y un beso, me trataron como su hija", destacó.