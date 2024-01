Clarissa Molina conducirá Premios Lo Nuestro 2024

La comunicadora y actriz dominicana Clarissa Molina, quien en 2016 ganó el reality show Nuestra Belleza Latina VIP, ha confirmado con emoción que será la conductora de Premios Lo Nuestro 2024 junto a Galilea Montijo y Angélica Vale.

"Cuando me dijeron 'mira, lee aquí para que veas' y leí dije 'no puede ser, ¿en serio?, qué emoción'. A mí me emocionan mucho estos eventos porque tienen que ver con música y la música es vida, es alegría. Para mí es un privilegio compartir el escenario principal con dos grandes mujeres, Galilea Montijo y Angélica Vale, dos mujeres con gran trayectoria. Me emociona muchísimo poder trabajar con Angélica por primera vez y segunda vez con Galilea", contó a People en Español.

Molina fue una de las encargadas de entrevistar a quienes pasaron por la alfombra magenta en 2021 y 2022. Además de conducir la gala de Premios Juventud 2021 y 2022 y Premios Soberano 2021 con Caroline Aquino.

Sin embargo, Molina confiesa que continúa con la misma emoción de una aprendiz, ya que este es el escenario más importante de la cadena estadounidense de habla hispana, lo que significa que está haciendo un buen trabajo.

"Nunca quisiera perder la capacidad de sorprenderme, de emocionarme todavía de las cosas que yo hago en mi trabajo diario, que gracias a Dios tengo la bendición de trabajar en lo que yo amo", dijo.

"Nunca dejaré de sorprenderme, de disfrutarlo, de ponerme nerviosa justamente antes de salir, pero cuando dicen ya acción y estamos en vivo se te van los nervios mágicamente, se desaparecen. Y cada evento, cada premio es muy diferente uno del otro, aunque parezca lo mismo, pero nunca es la misma experiencia", agregó.

La ceremonia anual, esta vez bajo el lema "El poder de lo nuestro", será celebrada el 22 de febrero y transmitida en vivo por Televisa-Univision desde el Kaseya Center de Miami, Florida.