Durante una entrevista en el programa "El Hormiguero", la actriz Sofía Vergara habló sobre su faceta como empresaria, aunque lo hizo con un humor que tomó por sorpresa al presentador de televisión Pablo Motos.

Motos bromeó con respecto a la forma en la que la colombiana dirige sus empresas, acusándola de tener a otras personas haciendo todo "porque tú no harás nada".

Sin embargo, Vergara no se quedó callada y le respondió: "No, es que yo no hago nada, yo todo lo compro hecho... Ahora hago menos la verdad, ahora sí tengo más gente que me hagan las cosas". Además de abordar la historia de sus inicios como modelo de calendarios y cómo ha creado sus propias marcas de los productos que utiliza, así como "tendrá" la cocaína "Coty".

Sobre sus orígenes como emprendedora, la protagonista de "Griselda" contó, también de manera jocosa, que primero "vendía su cuerpo", pero a través de catálogos, lo cual no era común en Latinoamérica.

En ese sentido, Vergara explicó que ahora aprovecha las necesidades de sus fanáticas de saber qué utiliza en su vida cotidiana para crear sus propias marcas.

"No había (calendarios con fotografías de mujeres) en el mercado latino, eso se usaba en el mercado americano, no había en el mercado latino, y un día yo dije: 'Ay, ¿y yo por qué no me puedo tomar estas fotos? Y yo después soy las que vendo esto'. Y así fue, fue un éxito, lo hice como 4 o 5 años", dijo.

"Ahí fue que hice mi platica grandecita con eso y me di cuenta que había un mercado para mí y siempre tuve muchos fans, sobre todo mujeres, que siempre se me acercan y me dice: '¿Qué te estas echando en el pelo?, ¿Qué perfumes tienes?, ¿Qué pantalón te estas poniendo?, ¿Qué es ese pintalabios?' Todo el tiempo, en social media las mujeres me preguntan. Entonces siempre he estado muy pendiente de eso y por eso todo lo que hago son cosas que uso", añadió.

"Tengo una marca de jeans, que yo me pongo esos jeans, maquillajes, yo uso esos maquillajes, ahora voy a vender cocaína... (risas). Mi marca de maquillaje se llama Toty y a la de cocaína le voy a poner Coty", continuó antes de aclarar que se trataba de una broma.

La artista de 51 años se encuentra en medio de una gira de medios para promocionar el estreno de su serie "Griselda", que estará disponible desde el 25 de enero en Netflix.

"Griselda" ahondará en la vida de Blanco, quien en los años 70 se convirtió en la reina del tráfico de drogas ilegales entre Colombia y Estados Unidos.

Conocida como “La viuda negra” o “La madrina de la cocaína”, encabezó un imperio ilegal hasta que fue asesinada en el 2012, en Medellín, a los 69 años.