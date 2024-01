Sofía Vergara explicó el motivo de las escasas oportunidades que tienen los latinos en Hollywood. Y es que, la intérprete de Gloria Delgado en la popular comedia "Modern Family" atribuyó esta limitante de la comunidad hispana en la industria del cine a la falta de creadores de historias que conozcan otra realidad que no sea la que han vivido como estadounidenses.

La actriz colombiana, quien se encuentra promocionando el estreno de su serie "Griselda", admitió ser la menos indicada para quejarse, pero reconoció que deseaba un papel de narcotraficante, como el que estrenará el próximo 25 de enero en Netflix, razón por la cual decidió producirlo por sí misma.

"Es simplemente porque los escritos escriben por lo general de lo que conocen y son gringos y escriben sobre su familia... Entonces lo que necesitamos es más escritores latinos que sepan escribir para nosotros. Tenemos menos oportunidades y por eso, por ejemplo, por eso me tocó a mí producir 'Griselda', porque yo quería un personaje así y no me lo estaba dando nadie", afirmó.

"Pero como la gente me conoce por comedia, no quería sentarme a esperar que me dieran la oportunidad de hacer un drama y por eso lo quise hacer yo misma, lógicamente como todo, pero yo sí siento que poco a poco se han abierto más puertas", añadió.

Sofía Vergara encarna a Griselda Blanco en la miniserie dirigida por Andrés Baiz, quien también trabajó con Netflix para la serie "Narcos" y es conocido por dirigir las películas "Satanás" y "Roa".

"Griselda" ahondará en la vida de Blanco, quien en los años 70 se convirtió en la reina del tráfico de drogas ilegales entre Colombia y Estados Unidos.

Conocida como “La viuda negra” o “La madrina de la cocaína”, encabezó un imperio ilegal hasta que fue asesinada en el 2012, en Medellín, a los 69 años.