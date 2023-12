Muere el comediante Tom Smothers, de The Smothers Brothers, a los 86 años

Tom Smothers, una de las mitades del famoso equipo de cómicos The Smothers Brothers y copresentador de uno de los programas de televisión más innovadores y con mayor conciencia social en la historia del medio, falleció a los 86 años.

El Centro Nacional de Comedia, en nombre de su familia, dijo en un comunicado el miércoles que Smothers murió el martes en su casa en Santa Rosa, California, luego de una batalla contra el cáncer.

"Tom no sólo era el amoroso hermano mayor que todo el mundo querría en su vida, sino que era un socio creativo único en su tipo", dijo su hermano y la otra mitad del dúo, Dick Smothers, en el comunicado. “Nuestra relación era como un buen matrimonio: cuanto más tiempo estábamos juntos, más nos amábamos y respetábamos unos a otros. Fuimos realmente bendecidos”.

Cuando “The Smothers Brothers Comedy Hour” debutó en CBS en el otoño de 1967, fue un éxito inmediato, para sorpresa de muchos que habían asumido que las expectativas de la cadena eran tan bajas que posicionaron su programa frente al exitoso “Bonanza”.

Pero los Smothers Brothers supondrían un punto de inflexión en la historia de la televisión, con su agudo ojo para las tendencias de la cultura pop y las jóvenes estrellas del rock como The Who y Buffalo Springfield, y sus atrevidos sketches, ridiculizando al establishment, despotricando contra la guerra de Vietnam y retratando a sus miembros. de la contracultura hippie de la época como espíritus amables y amantes de la diversión, encontraron una audiencia inmediata entre los jóvenes baby boomers. El programa alcanzó el puesto 16 en los ratings en su primera temporada.

También provocó la ira de los censores de la red. Después de años de batallar con los hermanos por el contenido creativo del programa, la cadena canceló abruptamente el programa en 1970, acusando a los hermanos de no enviar un episodio a tiempo para que los censores lo revisaran.

Casi 40 años después, cuando Smothers recibió un Emmy honorario por su trabajo en el programa, agradeció en broma a los escritores que, según dijo, habían hecho que lo despidieran. También demostró que los años no habían embotado su franqueza.

“Es difícil para mí permanecer en silencio cuando escucho una y otra vez que la paz sólo se puede lograr mediante la guerra”, dijo Smothers en los premios Emmy de 2008 mientras su hermano estaba sentado entre el público, sonriendo. Dedicó su premio a aquellos “que se sienten obligados a hablar y no tienen miedo de hablar con el poder y no se callan ni se niegan a ser silenciados”.

Durante los tres años que el programa estuvo en televisión, los hermanos lucharon constantemente con los censores de la CBS y ocasionalmente también indignaron a los espectadores, particularmente cuando Smothers bromeó diciendo que la Pascua "es cuando Jesús sale de su tumba y si ve su sombra, regresa a su tumba". y tendremos seis semanas más de invierno”. En Navidad, cuando otros anfitriones enviaban sus mejores deseos a los soldados que luchaban en el extranjero, Smothers ofreció los suyos a los evasores que se habían mudado a Canadá.

En otro episodio más, los hermanos devolvieron a la televisión al cantante folk Pete Seeger, incluido en la lista negra , por primera vez en años. Interpretó su canción “Waist Deep in the Big Muddy”, ampliamente considerada como una burla al presidente Lyndon Johnson. Cuando CBS se negó a transmitir el segmento, los hermanos trajeron a Seeger de regreso para otro episodio y él lo cantó nuevamente. Esta vez, salió al aire.

Después de que se canceló el programa, los hermanos demandaron a CBS por 31 millones de dólares y recibieron 775.000 dólares. Sus batallas con la cadena fueron narradas en el documental de 2002 "Smothered: The Censorship Struggles of the Smothers Brothers Comedy Hour".

“Tom Smothers no sólo era un talento cómico extraordinario que, junto con su hermano Dick, se convirtió en el dúo cómico más duradero de la historia, entreteniendo al mundo durante más de seis décadas, sino que también fue un verdadero defensor de la libertad de expresión, aprovechando el poder de comedia para traspasar los límites y nuestra conciencia política”, dijo el director ejecutivo del Centro Nacional de Comedia, Journey Gunderson, en un comunicado.

Thomas Bolyn Smothers III nació el 2 de febrero de 1937 en Governors Island, Nueva York, donde estaba destinado su padre, un mayor de la Marina. Su hermano nació dos años después. En 1940, su padre fue trasladado a Filipinas y lo acompañaron su esposa, dos hijos y su hermana, Sherry.

Cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor, la familia fue enviada a casa y el Mayor Smothers se quedó. Fue capturado por los japoneses durante la guerra y murió en cautiverio. La familia finalmente se mudó al suburbio de Redondo Beach en Los Ángeles, donde Smothers ayudó a su madre a cuidar de su hermano y su hermana mientras ella trabajaba.

Parecía poco probable que los hermanos hicieran historia en la televisión. Habían pasado varios años en clubes nocturnos y circuitos universitarios y apareciendo como invitados en televisión, perfeccionando una rutina de comedia poco convencional que mezclaba música folklórica con una saludable dosis de rivalidad entre hermanos.

Subían al escenario, Tom con una guitarra en mano y Dick con un contrabajo. Rápidamente entonaban una canción folclórica tradicional, tal vez “John Henry” o “Pretoria”. Después de tocar varios compases, Tom, posicionado como el tonto, cometía un error y rápidamente afirmaba que había tenido la intención de hacerlo. Mientras Dick, el serio y de mal genio, lo reprendía por no reconocer su error, gritaba exasperado: "¡Siempre le gustaste a mamá!".

Continuaron con ese truco en su programa, pero también se rodearon de un elenco talentoso de recién llegados, tanto escritores como artistas.

Entre el equipo de escritores que encabezó Smothers se encontraban el futuro actor y cineasta Rob Reiner, el músico Mason Williams y el comediante Steve Martin, quien le entregó a Smothers el Emmy vitalicio. Los invitados musicales habituales incluyeron a John Hartford, Glen Campbell y Jennifer Warnes.

Bob Einstein tuvo un papel recurrente como el oficial Judy, un severo oficial de policía de Los Ángeles que una vez citó al invitado Liberace por tocar el piano demasiado rápido. Leigh French, como la madre tierra hippie en el segmento "Comparte un poco de té con Goldie", siempre parecía haber estado bebiendo algo elaborado con algo más que hojas de té.

Los hermanos habían comenzado su propio acto cuando Tom, entonces estudiante en la Universidad Estatal de San José, formó un grupo musical llamado Casual Quintet y animó a su hermano menor a aprender a tocar el bajo y unirse. Los hermanos continuaron como dúo después de que los otros músicos abandonaron, pero comenzaron a intercalar comedia con su limitado repertorio de música folclórica.

Su gran oportunidad llegó en 1959 cuando aparecieron en el Purple Onion de San Francisco, entonces un lugar de moda para nuevos talentos. Reservados para dos semanas, mantuvieron un récord de 36. Reservados en el Blue Angel de Nueva York, ganaron elogios del New York Times, que los describió como "un par de comediantes cantantes de lengua agria". Pero para su decepción, no pudieron aparecer en “The Tonight Show”, entonces presentado por Jack Paar.

“Paar seguía diciéndole a nuestro agente que no le gustaban los cantantes folk, excepto Burl Ives”, dijo Smothers a The Associated Press en 1964. “Pero una noche lo cancelaron y continuamos. Todo funcionó bien esa noche”.

Los hermanos aparecieron en los programas de televisión de Steve Allen, Ed Sullivan, Garry Moore, Andy Williams, Jack Benny y Judy Garland. Sus álbumes de comedia fueron muy vendidos y realizaron giras por todo el país, especialmente por universidades.

La televisión llamó por primera vez en 1965, y los eligió para "The Smothers Brothers Show", una comedia de situación sobre un hombre de negocios (Dick) perseguido por su difunto hermano (Tom), un incipiente ángel de la guarda. Duró sólo una temporada.

Poco después de que CBS cancelara “Comedy Hour”, ABC la retomó como reemplazo de verano, pero la cadena no la recuperó en el otoño. NBC les ofreció un programa en 1975, pero no logró encontrar audiencia y duró solo una temporada. Los hermanos tomaron caminos separados durante un tiempo en la década de 1970. Entre otros esfuerzos, Smothers se metió en el negocio del vino y lanzó Remick Ridge Vineyards en la región vinícola del norte de California.

“Originalmente, la bodega se llamaba Smothers Brothers, pero cambié el nombre a Remick Ridge porque cuando la gente escuchaba el vino de Smothers Brothers, pensaba en algo como Milton Berle Fine Wine o Larry, Curly and Mo Vineyards”, dijo una vez Smothers.

Finalmente se reunieron para protagonizar la comedia musical "I Love My Wife", un éxito que se presentó en Broadway durante dos años. Después de eso, volvieron a viajar, tocando en casinos, centros de artes escénicas y reuniones corporativas en todo el país, y siguieron siendo populares durante décadas.

"Seguimos resurgiendo", comentó Smothers en 1997. "Simplemente no estamos en la cara de todos el tiempo suficiente para envejecer de verdad".

Después de un exitoso “Smothers Brothers Comedy Hour” del vigésimo aniversario en 1988, CBS enterró el hacha y los recuperó.

El programa fue cancelado rápidamente, aunque permaneció en el aire el tiempo suficiente para que Smothers presentara al "Yo-Yo Man", lo que le permitió demostrar sus considerables habilidades con un yo-yo mientras él y su hermano mantenían un ritmo constante. de comedia. La broca permaneció en vigor durante años.

Smothers se casó tres veces y tuvo tres hijos. Le sobreviven su esposa Marie, sus hijos Bo y Riley Rose y su hermano Dick, además de otros familiares. Falleció antes que su hijo Tom y su hermana Sherry.