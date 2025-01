Súplica para el 2025

Padre Santo: que en este año que se avecina quiero seguir manteniendo mis principios, que la dignidad sea mi apego y que nada provoque que cometa “desasurdos”, que tenga que arrepentirme.

Que los grupos folklóricos originales, principalmente los que practican las danzas, no los saquen de su entorno, porque son rituales, tienen fechas fijas porque son ceremoniales, para eso están los grupos de proyección folklórica. Porque, entonces, cuando nos inviten a otro país, en vez de llevar la recreación de un canto de hacha, llevaremos el árbol y el verdadero cortador con su machete para que mientras corte el árbol le cante fuera de su entorno, y el trabajo que le inspira.

También cuando celebren un “cabo de año” lo llevaremos a Venezuela o a Puerto Rico con los dolientes para que esos países conozcan esa manifestación. ¡Revisémonos!

Quiero también que cuando me vaya de este mundo, sean mis hijas las que cumplan mis deseos y que ellas decidan, no un Juan de los Palotes que quiera implantar reglas en mi funeral. Que ellas no salgan a pedir por el barrio ni a nadie para las galletitas y el café y mucho menos para hacer de mi funeral una fiesta.

No quiero panegíricos de personas que nunca me han acompañado en vida, que no han compartido una tarde cualquiera con mis hijas y conmigo y que luego digan que “Xiomarita era un ser humano bueno, que hizo una buena labor”, demostrando en vida lo contrario, acabando conmigo, pero siempre ellos salen ganando, porque en estos actos hay cámaras fotográficas y justifican con esto los chelitos que reciben.

No quiero que les paguen el pasaje a personas y grupos artísticos para que “amenicen” mi viaje al otro mundo. ¡No, no, no! Ayúdame a seguir firme en los proyectos que hago, sin esperar recompensa de un trabajo que solo yo he decidido hacerlo, nadie me ha obligado.

Solo quiero una misa cuando muera, para que después la gente no esté chismeando diciendo que mis hijas no tienen sentimientos. Porque sucede que los nueve días los convierten en morbo. Quiero irme tranquila. ¡No quiero que festinen mi cadáver!

Que las editoras contraten a personas críticas para dar el último vistazo a los libros de textos, y otros libros de cultura dominicana, que son réplicas de otros que tienen errores de contenido, por ejemplo, el priprí, que es un baile festivo y la comarca una danza (ritual), no son “danzas de carnaval”.

Fradique Lizardo encontró el pasapié en Río Limpio, una comunidad que pertenece a Elías Piña, no a Loma de Cabrera, Dajabón. El baile “machacó” se practicaba en la comunidad Río Grande del municipio de Altamira, Puerto Plata, no en Río Limpio.