Mariasela Álvarez habla sobre el contrato de su hijo con el Estado

"¿Qué puedo decir? Que a toda la gente que quiere a uno y que conoce a uno no hay que darle ninguna explicación", dijo Mariasela Álvarez en sus primeras declaraciones durante su programa 'Esta Noche Mariasela' sobre el supuesto contrato de su hijo Andrés Alberto del Pino con el Estado dominicano.

Un documento de la Dirección General de Contrataciones Públicas que circula en redes sociales señala que el vástago de la comunicadora y ex Miss Mundo fue beneficiado con un contrato con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) de cien millones treinta mil quinientos cincuenta y seis pesos (RD$100, 030, 556) por "los servicios de una plataforma de hiper automatización de procesos y una célula de desarrollo especializada".

Álvarez aclaró que en los 41 años que lleva haciendo vida a la vista de todos ha tenido "muy poquito que esconder", por lo que entiende que ha sido un libro abierto y que los recientes ataques responden a intereses de terceros.

"Yo lo menciono porque preocupa a miembros de mi familia que me mandan estas cosas... No les voy a dar importancia, señores, son más libelos de lo que uno ha sido víctima a lo largo de tantos años, porque uno siempre ha dicho las cosas que tiene que decir y ha luchado por las cosas que son positivas, buenas y necesarias para este país, entonces eso le molesta a la gente, a ciertas personas, no a la mayoría, a la mayoría no", explicó.

"Pero han podido sacar nada y no van a poder sacar nada, aunque busquen, aunque me espíen, aunque se metan en mis redes, yo soy un libro abierto y siempre lo he sido, así que de nada sirve ustedes no van a lograr que el nombre de ustedes esté en mi boca", finalizó.