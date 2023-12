Bartolomé Pujals explica contrato tras licitación y niega intimación a periodista

Bartolomé Pujals, director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), elaboró una carta abierta a la opinión pública en la que se defiende ante varias críticas que han surgido por su presunto accionar en el puesto político.

En la misiva Pujals negó que haya intimado al director del periódico El Pregonero, Kelvin Faña, por denunciar supuestas irregularidades que estaría cometiendo el funcionario en un proceso de licitación, aclarando que su compromiso con la libertad de expresión “es firme”.

“Considero oportuno reiterar a través de este comunicado que no he enviado una intimación a ningún medio, periodista o comunicador, ni ningún acto de aguacil o documento de índole jurídica contra nadie, por el contrario, lo que envié fue una carta explicándole todos los detalles del proceso. En el pleno ejercicio de réplica que me asiste, el informe institucional enviado invitaba a la lectura y rectificación a partir de las informaciones suministradas, de modo que se le proveyera a la ciudadanía, la información de fuente primaria donde se muestra que no ha habido ninguna violación institucional o personal a la ley de compras y contrataciones públicas”, escribió en la carta que fue publicada en su cuenta de Twitter.

El titular de la OGTIC había sido señalado de violar la Ley de Compras y Contrataciones al otorgar un contrato de licitación a favor de la empresa Health Gorilla DR, SRL.

Luego de estas acusaciones, el funcionario explicó el motivo por el cual fue escogida dicha empresa, asegurando que es la única que cumple con los requisitos que debe tener esa plataforma.

Por ello, redactó cuatro puntos en lo que explica la realidad del proceso de compras por el que ha sido acusado de violar las normas.

En el documento difundido Pujals expresa que esa entidad recibió retroalimentaciones por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), sobre dicho proceso, por lo que se procedió a realizar unas recomendaciones para mejorar el pliego de condiciones, las cuales generaban una extensión del cronograma de ejecución del proceso propuesto, que sobrepasaba la fecha tope para la emisión de cuota compromiso fijada para el 15 de diciembre de 2023 por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

“Por tal razón y siguiendo las directrices de los órganos rectores, el Comité de Compras de OGTIC decidió cancelar el proceso, para realizarlo a partir del mes de enero del 2024. Esta cancelación se realizó el lunes 11 de los corrientes, desde que se identificó que no sería posible cumplir con los plazos citados. Es decir, que para el momento en que se produjeron las declaraciones en un programa radial matutino, en fecha del martes 12 de diciembre, ya el proceso estaba cancelado”, explicó.

A continuación, la carta íntegra remitida por Pujals: