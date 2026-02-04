“¡Marce!”: Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, actrices de 'Yo soy Betty, la fea', se presentarán en RD

Las icónicas actrices colombianas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, recordadas internacionalmente por sus papeles de Patricia Fernández ("la Peliteñida") y Marcela Valencia (Marce) en la telenovela "Yo soy Betty, la fea", llegarán a los escenarios con su comedia teatral "Muertas de la risa".

Las reconocidas actrices presentan su comedia negra en Santo Domingo el próximo 18 de febrero, a las 8:00 p.m., en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. La puesta en escena llega bajo la producción de Tiranube Entertainment.

"Muertas de la risa" es una comedia negra que presenta una situación tan trágica como hilarante: dos mujeres se encuentran en la morgue para reconocer a su ser amado, quien resulta ser el mismo hombre. Lo que comienza como un momento de duelo y rivalidad, pronto se convierte en una cascada de confesiones escandalosas, y a medida que los secretos salen a la luz, aﬂoran viejos rencores y se revelan verdades impactantes.

La producción no es un show de stand-up, sino una obra de teatro completa en la que Cepeda y Ramírez (interpretando a Carmen y Caroline) demuestran por qué se convirtieron en un fenómeno televisivo. Su química en el escenario es el motor de una historia que, entre risas, aborda temas de amor propio y empoderamiento.

Tras su presentación en Panamá, la obra continuará con una gira internacional que incluirá varias ciudades de Estados Unidos y Santo Domingo, llevando esta experiencia teatral a nuevas audiencias.

Entradas disponibles en www.muertasdelarisa.com.

Acerca de Lorna Cepeda

Lorna María Cepeda Jiménez, actriz colombiana nacida en Cartagena, es ampliamente conocida por su papel de Patricia Fernández ("La Peliteñida") en la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea". Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a los 16 años, en

Barranquilla, como modelo. Un año después, se mudó a Bogotá y en 1997 comenzó a estudiar actuación. Su primer papel en televisión fue interpretar a Magaly en la comedia "Padres e Hijos". Su interpretación de Patricia Fernández le valió reconocimiento internacional y un Premio TVyNovelas a la "Mejor Actriz de Reparto" en 2001.

Acerca de Natalia Ramírez

Natalia Ramírez Arana es una actriz colombiana conocida por su papel como la antagonista Marcela Valencia en la telenovela "Yo soy Betty, la fea". La carrera de Ramírez comenzó en la música, donde estudió canto y ganó un reality show musical colombiano a los 13 años. Luego estudió publicidad antes de conseguir su primer papel actoral en la telenovela "Quieta Margarita" en 1987. También representó a Colombia en el Festival OTI en 1998 con la canción "Amor por Latinoamérica". El papel de Marcela Valencia le valió un amplio reconocimiento y el Premio TVyNovelas a la "Mejor Actriz Antagónica". Ha continuado su carrera actoral con papeles en series como "Venganza", "La ley del corazón" y "Enfermeras". Ramírez está casada con Ricky Díaz y reside en Puerto Rico desde 2020.

Acerca de Tiranube Entertainment

Tiranube Entertainment es una compañía boutique de entretenimiento en vivo con sede en Miami. Se especializa en la producción de eventos, la gestión de giras y el booking de recintos, conectando a artistas latinos de primer nivel con audiencias globales. Para más información, visite tiranube.com.

