Víctor Pinales, el actor de teatro que se resistía a entrar a la televisión

En 1987, Víctor Pinales abandonó su hogar en Pantoja desorientado y sin saber qué hacer llegó hasta una iglesia en Los Alcarrizos, donde un cura polaco lo invitó a ser Jesucristo en una obra.

"Una noche decidí irme de mi casa. Recuerdo que eran las 9:00. Caminé y caminé hasta que llegué a la iglesia San Antonio de Los Alcarrizos. A la entrada del templo me detuve y dije: 'Dios, si tú existes, oriéntame, porque en este momento no sé hacia dónde voy, y no pienso devolverme'", contó en una entrevista para el periódico Hoy en 2013.

En 1991, decidió estudiar en Bellas Artes y continuó con su trayectoria en el teatro con "Hoy no toca la pianista gorda", "Espigas maduras", "Consuelo y Rafael", "La fábula de los cinco caminantes", "Miseria, la muerte, el diablo y su hermana", "Una hora sin televisión", "Papá se enfada por todo" y "Casado de día y soltero de noche".

En las dos últimas producciones mencionadas, Pinales recibe a Luisito Martí como parte del público y este le ofrece pertenecer al programa de televisión "De remate"

"Ahí Luisito me invita a participar en De remate, pero yo iba para Francia con Geovanny Cruz y una obra que se llamaba Amanda", explicó en 'Al tanto' con Colombia Alcántara. Y agregó: "¿Televisión? Yo veía eso como una cosa muy chuipi. Regresando de París, la misma noche, no sé cómo Luisito se enteró, me llamó a casa. Entonces al día siguiente fui a una reunión, a la oficina, y era para participar en "De remate", que para entonces se transmitía por el canal 4..

Después de tres años en "De remate", Pinales continuó en la pantalla chica con Manolo Ozuna, su compañero y amio desde las clases de teatro, en "Los del apartamento cuatro" y "Con la muela de atrás", para posteriormente independizarse con sus proyectos propios "Picante sol", "Sabrosa noche" y "Pila de risa".

A lo largo de su trayectoria, trabajó en Grupo Telemicro, empresa a la que había regresado hace un año y medio y antes de ser hospitalizado grabó un programa especial de Navidad. Además planeaba producir el programa de contenido explicito "El Reperpero" y una obra de teatro junto a la actriz Maria Tavarez.

En el cine, actuó en las películas "Lilís" (2006), "Guzbay New York" (2019) y "Patricia: el regreso del sueño" (2017).

Pinales ganó el Casandra a Actor del Año en 2005 por su actuación en las obras de teatro "El gato negro" y "Tócalo otra vez".

Víctor Pinales, de 59 años, murió la madrugada de este miércoles a causa de un paro cardiorrespiratorio tras ser ingresado en la Plaza de la Salud por problemas renales.

Su vida personal

En 1997 se casó con la actriz Karina Noble.

Según reportes, Víctor Pinales no tuvo hijos y se encontraba soltero, sin embargo, el actor había revelado en una entrevista que procreó una hija, pero no abundó sobre el tema. Le sobreviven cinco hermanos y su madre.