Celinés Toribio recibe cargo de Carlos de la Mota: "Ahora tengo la responsabilidad de seguir tus pasos"

La actriz y directora de cine Celinés Toribio recibió oficialmente el cargo de viceministra y directora ejecutiva del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

El actor Carlos de la Mota ocupo dicha posición desde agosto del año 2020, por lo que Toribio le dedicó un mensaje de agradecimiento por el trabajo que realizó durante ese periodo: "Gracias Carlos por la gran estructura, labor y gran equipo que has formado en @indexdomrd Me entregas una gestión hermosa que ahora tengo la responsabilidad de seguir tu pasos pero para triplicar el resultado de esos esfuerzos tuyos, del equipo y ahora míos. Gracias y buena suerte".

En diciembre, el presidente Luis Abinader nombró a de la Mota como embajador extraordinario de la República Dominicana en el Reino de los Países Bajos.

En ese sentido, el diplomático se despidió de su gestión en Cancillería a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

"Hoy me despedí oficialmente del Viceministerio de la comunidad de dominicanos y dominicanas en el exterior. Y mis palabras no podían ser sino, llenas de gratitud, nostalgia y completo agradecimiento, por tantas personas maravillosas que me acompañaron en estos 4 años", escribió.