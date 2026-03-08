Corey Parker, actor de "Will & Grace", muere a los 60 años a causa de cáncer

Corey Parker, conocido por su papel en la serie "Will & Grace", murió en Memphis, Tennessee, tras una larga batalla contra el cáncer. Tenía 60 años.

La tía del actor, Emily Parker, confirmó el fallecimiento a TMZ después de haber recibido el diagnóstico.

A Corey le detectaron cáncer metastásico avanzado en etapa 4 cuando se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera, según una página de GoFundMe creada por Marissa Hoisington para apoyar a su familia.

La campaña a reacudado más de 60 mil dólares de la meta de 65 mil.

En la página, Hoisington publicaba algunas declaraciones de Corey, quien reveló que su cuerpo estaba respondiendo satisfactoriamente a los tratamientos, pero la enfermedad se había propagado lentamente.

En noviembre de 2025, Corey dijo que el “90%” de sus huesos estaban cubiertos de adenocarcinoma.

A inicios de 2025, Corey señaló que su cuerpo se estaba desgantando "hasta el punto en que ya no podía funcionar correctamente" y que estaba perdiendo la voz.

Apareció en cinco episodios de la comedia "Will and Grace" interpretando a Josh, el novio de Grace (Debra Messing). También trabajó en “Viernes 13 Parte V: Un nuevo comienzo”, “Biloxi Blues”, “White Palace”, “Love Boat: The Next Wave”, “Nashville” y “Blue Skies”.