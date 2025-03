Actriz Elena Rivera encarna en "Perdiendo el juicio", una abogada con trastorno obsesivo compulsivo

Atresmedia presentó en el Festival de Málaga 'Perdiendo el juicio', su nueva serie que estrena este domingo 23 de marzo en Atresplayer.

Protagonizada por Elena Rivera, se trata de un drama judicial que sigue a Amanda, una abogada que sufre una crisis de TOC y, tras ver truncada su carrera y vida personal, tiene que recomponerse para afrontar una nueva etapa. Como es habitual, la ficción se verá antes en streaming a través de si plataforma y, posteriormente, aterrizará en el prime time de Antena 3.

"He vuelto a tener otro reto de afrontar un personaje femenino complejo. Si hay algo que sea difícil, me encanta. No era un personaje plano, que te pueda aburrir, tiene un montón de aristas, de matices", explica Rivera en una rueda de prensa.

"Es muy interesante lo que le pasa porque se enfrenta a algo que nos enteramos todos: las expectativas que tenemos y las que tiene sobre nosotros la gente. Eso te hace tener problemas mentales, de ansiedad, estrés...", añade la actriz, que cuenta sobre su personaje que "aparentemente todo le va fenomenal, pero ese estrés esa forma de ponerse ante la vida, intentando ser muy perfecta, esa presión, la hacen petar".

La intérprete, protagonista de otros títulos como 'Alba' o 'Los herederos de la tierra' destaca también la gran factura técnica de la ficción, que cuenta con 10 episodios de 50 minutos, y las diferentes localizaciones, subrayando que "no tiene plató, cada día hemos estado en un sitio diferente".

Manu Baqueiro da vida a Gabriel, dueño de un bufete de abogados que decide dar una segunda oportunidad a Amanda. "Lo que resaltaría es que es una serie en la que la gente se lo va a pasar bien viéndola. Es fresca, divertida, feel good", comenta.

"El procedimental es un género que se demanda. 'Perdiendo el juicio' es un drama judicial, pero es muchas más cosas. Aparte de ese drama, hay comedias, subtramas increíbles", opina Luis Santamaría, director ejecutivo de Boomerang TV, que coproduce la serie en colaboración con Atresmedia.

"La serie tiene una trama troncal que va del capítulo uno al último, pero cada capítulo tiene una trama autoconclusiva. Esa trama está protagonizada siempre por actores extraordinarios, cada capítulo es una pequeña joya", añade Santamaría.

Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández, María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido, entre otros, completan el elenco de la producción. 'Perdiendo el juicio' se estrena este domingo 23 de marzo en Atresplayer y posteriormente se podrá ver en abierto en Antena 3.