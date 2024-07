La vida de Raven-Symoné, de "Es tan Raven", 21 años después del estreno de la serie de Disney

“Es tan Raven” se estrenó en Disney el 17 de enero de 2003, bajo la producción de Brookwell McNamara Entertainment, Inc.

La trama gira en torno a Raven Baxter (Raven-Symoné), una joven apasionada por la moda que hereda de su abuela materna habilidades psíquicas en secreto, permitiéndole ver situaciones futuras.

Su protagonista, Raven-Symoné, es una actriz que se ha quedado grabada en la historia de las series de televisión por su carismático personaje, caracterizado por sus repetitivos e imponentes gestos faciales.

Raven hizo su debut a los 3 años interpretando a Olivia Kendall en "The Cosby Show".

Antes de su primer papel principal, Raven había tenido roles secundarios en otros programas de televisión, como "El show de Bill Cosby", "Los Muppets en Walt Disney World", "Plaza Sésamo", "El príncipe del rap en Bel-Air" y "My Wife and Kids", pero después de "Es tan Raven" participó en importantes largometrajes de la pantalla chica, entre ellos "The Cheetah Girls" y "El diario de la princesa".

El 2 de agosto de 2013, Raven-Symoné declaró ser lesbiana al celebrar que la mayoría de estados de Estados Unidos había legalizado el matrimonio igualitario, sin embargo, no fue hasta el año 2020 que se casó con Miranda Maday.

La pareja se conoció en 2015 y mantuvo su relación en secreto hasta que contrajeron nupcias.

Aunque aún no tienen hijos, Raven le dijo a Entertainment Tonight que ella y su esposa quieren tener cuatro hijos.

Actualmente ambas tienen su podcast en iHeartRadio, "The Best Podcast Ever", tras concluir con e proyecto que tenían en YouTube donde hablaban de salud mental, cuidado de la piel, arte y estilo de vida.

En junio del año pasado, Raven confirmó que su familia y sus agentes le pidieron que su esposa firmara un acuerdo de confidencialidad al principio de su relación.

"En ese momento, las personas a cargo de mi carrera pensaron que era importante", le explicó Raven-Symoné a People. "Buscaban en Internet y veían los asuntos personales de todos, pero no querían que yo supiera eso. Supongo que ustedes no conocían mis asuntos en ese entonces, así que gracias a Dios. ¡Pero ahora sí!".