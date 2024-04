Steve Burns, protagonista de "Las pistas de Blue", reacciona a acusaciones de abuso en Nickelodeon

El actor Steve Burns, protagonista de la serie "Las pistas de Blue", reaccionó a los casos de abuso en Nickelodeon que han sido revelados en el documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV".

Steve le dijo a "Today" que tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, ya que su programa se grababa en Nueva York y los demás en Los Ángeles.

"No tengo ninguna idea particular sobre nada de eso. Estoy llegando a esto de la misma manera que cualquier otra persona, con horror y angustia. Es simplemente terrible ver cómo se desarrolla. No sé qué más decir, aparte de eso, es desgarrador", expresó.

"Tiene que ser increíblemente doloroso. El hecho de que esto sea ahora de lo que todo el mundo habla en el dispensador de agua, simplemente me rompe el corazón", continuó.

Otras exestrellas juveniles han comentado sobre la situación, entre ellos Kenan Thompson y Josh Peck tras el estreno de "Quiet on Set", que se transmitió el 17 y 18 de marzo.