Crusita y La Peki se reintegran a "La casa de Alofoke" después de su polémica salida

Luego de la polémica salida que protagonizaron anoche, Darileidy Concepción (Crusita) y Andrea Victoria Ojeda (La Peki PR) se reintegraron la tarde de este jueves a "La casa de Alofoke".

El regreso de la influencer dominicana y la cantante boricua dejó boquiabiertos a los demás habitantes, que incluyen a Karola Cendra, La Gigi, Vladimir Gómez, Luisen Martínez, Giuseppe Benignini, Shuupamela, y Crazy Design, quienes llevan 9 días en aislamiento.

A su llegada junto a El Dotol Natra y su compañera, La Peki agradeció a Santiago Matías por la oportunidad y valoró las disculpas que el empresario ofreció públicamente a ambas por el episodio que vivieron ayer.

"Vamos a competir limpiamente como siempre, desde el día uno", prometió La Peki, aclarando al mismo tiempo sus declaraciones sobre la credibilidad del formato.

"Cuando yo dije que esto estaba comprado, el favoritismo, ustedes saben que aquí han pasado cosas y muchas veces uno se llena de impotencia, pero luego de que salí, que Santiago pidió disculpas, luego de que veo que se están cumpliendo las cosas como deben de ser, todo chilling, venimos con otro chip", afirmó.

Se recuerda que Yariel Smirt Jiménez (Sr. Jiménez) fue expulsado por segunda ocasión consecutiva de la competencia tras irrespetar varias normas del reality de convivencia que se transmite 24 horas en vivo a través de YouTube.