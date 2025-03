La Materialista llega al cuarto piso: "A los 40 la vida no termina, apenas inicia"

La Materialista cumple 40 años con sentimientos encontrados entre la alegría de celebrar un año más de vida y esperando a su hija y la tristeza de pasar el primer cumpleaños sin su hermano Jhose Emmanuel Ynfante, quien murió en julio 2024.

Entre nostalgia y alegría hoy celebro un año más de vida que me enseña que tan valiosa y bella es la vida. Doy gracias Dios por permitirme celebrar un año más de vida y el más significativo hasta fecha. Primer cumpleaños sin decir `Feliz cumpleaños mi hermano del alma` porque una parte de mi vida se fue al cielo y también primer y más feliz cumpleaños por la vida que crece dentro mí. Mi niña Emery quien me da las ganas que nunca antes tuve de vivir y celebrar la vida”, compartió la artista urbana.

La intérprete de “Las chapas que vibran” reflexionó sobre llegar al cuarto piso en la vida: “A los 40 la vida no termina apenas inicia!!! Para mí ha sido increíble tengo un esposo que me ama y que amo; un hogar estable y creciendo un hermoso ser dentro de mí: mi hija Emery, por quien pido a Dios me permita 40 años más y contando en salud alegría y estabilidad para guiarla amarla y verla en cada etapa de su vida”.

Yameyry Infante, nombre real de la exponente, está en la dulce espera de su primera hija. Su mayor deseo, algo que siempre había deseado y que naturalmente, no pudo, pero después de dos años en tratamiento afortunadamente su oración fue escuchada.

La artista y su esposo, Eury Matos, se recurrieron a la fertilización in vitro para concebir.

“No lograba embarazarme de manera natural; fue un proceso de muchas inyecciones, pastillas, hormonas”, dijo la dominicana a People en Español.

Su esposo, el productor Eury Matos, también pasó por un proceso de desintoxicación por unos cuatro meses. Sin embargo, la parte más difícil la tuvo ella: muchos cambios de humor debido a las hormonas.

La Materialista es una de las mujeres pioneras del género urbano dominicano.