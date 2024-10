Creadores de contenido dominicanos unidos en busca explicaciones ante Reforma Fiscal

El proyecto de Ley de Modernización Fiscal que depositó el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional obligaría a los creadores de contenido y emprendedores digitales de República Dominicana a pagar impuestos.

El artículo 19 del proyecto dice que se modificará el artículo 339 del Código Tributario de la República Dominicana, instituido mediante la Ley núm. 11-92, del 16 de mayo de 1992 y específicamente establece impuestos adicionales a la “Prestación de servicios mediante plataformas tecnológicas a través de internet u otras redes desde el exterior, cuando el cliente, usuario o destinatario final de estos tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente o sede de actividad económica en República Dominicana, salvo los casos específicamente excluidos por ley”.

Este artículo no está del todo claro y debido a eso los principales creadores de contenido del país se unieron y formaron el Consejo de Plataformas Digitales de República Dominicana, buscando la manera que el Gobierno los escuche y les aclare “algunas dudas”.

Brea Frank, Santiago Matías (Alofoke), Carlos Durán, Luinny Corporán, Bolívar Valera (El Boli), José Peguero, Manolo Ozuna, Ricardo Ripoll (Somos Pueblo) entre otros, argumentan que no pueden tener doble tributación (ya pagan impuestos en Estados Unidos) por las plataformas digitales.

“Ya YouTube de por sí te quita el 30%, uno paga impuesto en los Estados Unidos y la ley hasta ahora dice que no se puede tributar doble, o sea, tú no puedes pagar impuesto en EE.UU. y en RD por el mismo servicio que es el contenido”, explicó Alofoke en su canal de YouTube.

El dueño de Alofoke media group alega que si añadido a esos impuestos, en el país también se le suma otro porcentaje, estarían trabajando “para nada”

Por su parte, el diputado y comunicador Bolívar Valera explicó en “El Mañanero” que “todos están de acuerdo que hay que tributar, lo que no se quiere es que exceda el 27% de impuesto sobre la renta que hay aquí”.

Los creadores de contenido están a favor de la formalización corporativa de sus empresas y servicios.

“Debemos como gremio reunirnos y tener una para que el Gobierno nos escuches y plantearle cosas que quizás ellos desconocen”, dijo Luinny Corporán en su canal de YouTube.

Manifestó que quieren reunirse con las autoridades en los mejores términos para poder llegar a un acuerdo.

Estas nuevas disposiciones afectarían a los creadores de contenido y artistas de todas las plataformas digitales, incluyendo Facebook, Instagram, TikTok, etc.

Santiago Matías dijo que al contrario de la industria del cine, a los creadores de contenido el Gobierno no les ha dado nada y “lo que pretendemos es que no nos quiten lo que ellos no nos han ayudado a crear”.

“La ley, como la quieren modificar, no dice específicamente que es lo que van a agravar ni cómo; si son los views (vistas) de RD… ahí no se sabe y como no está claro, queremos que nos aclaren que porcentaje pretenden gravar de las plataformas digitales”, manifestó el influencer.

Por su parte, el periodista y creador de contenido, José Peguero, indicó que el Gobierno debería negociar con YouTube para que la plataforma llegue a un acuerdo de doble tributación con República Dominicana.

“Queremos que se defina y que se deje bien claro que nosotros no estamos incluidos allí y que el servicio que nosotros prestamos también está gravado en Estados Unidos sin contra el impuesto que pagamos cada vez que compramos algo”, expresó Peguero en “La formula radio”.

El periodista reveló que habló con el presidente Luis Abinader, quien le dijo que no tenía cocimiento que el artículo del proyecto de ley se podía prestar a interpretación por la ambigüedad que posee.

Expuso que el primer mandatario, en conjunto con el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, de escuchar y de aclarar todo lo que sea posible.

Leonel se pronuncia

El expresidente Leonel Fernández también se pronunció en contra de las nuevas modificaciones: “Dejen que eso se desarrolle, dejen que eso nazca”, expresó en "La voz del pueblo" refiriéndose a las personas que han encontrado en la creación de contenido una oportunidad de crecer.

Añadió: "Es una clase media, emprendedora con talento hagan programas y que puedan vivir de eso no hay porque desde ya ahogar esa posibilidad".

¿Cuánto ganan los youtubers?

Las ganancias obtenidas de YouTube depende de varios factores, incluyendo dónde está creado el canal y la procedencia de las visitas, pero tanto Santiago Matías como José Peguero mostraron cuanto facturan.

Matías compartió las ganancias del último año de algunos de sus canales de YouTube: en el caso de Alofoke radio show, en un año ha facturado unos 792 mil dólares, mientras que en el del programa Sin filtro, unos 663 mil dólares.

En un mes, Peguero facturó casi seis mil dólares.